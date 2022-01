Baleares es la comunidad con más pacientes de la pandemia en la UCI

El feroz balance de la sexta ola de la covid se está ensañando en Baleares con los enfermos críticos. El archipiélago es la comunidad donde una mayor proporción de la población ha requerido el ingreso en las Unidades de Cuidados Intensivos. En concreto, la tasa de ocupación de las UCI por cien mil habitantes se eleva a 8,6, muy por encima de una media estatal cifrada en 4,73. Los datos comparativos de las distintas regiones fueron sistematizados anteayer martes a las cuatro de la tarde por el ministerio de Sanidad.

Las casi nueve personas por cada cien mil habitantes en la UCI por covid no solo van camino de doblar la tasa estatal, sino que abren un abismo con la misma incidencia en otras comunidades. Galicia no llega a dos, en tanto que La Rioja, Extremadura, y Andalucía no alcanzan el tres. Ninguna otra región supera el ocho, con Cataluña en la segunda posición más desfavorecida con siete pacientes por cada cien mil residentes.

La elevada proporción de habitantes de Baleares en la UCI por covid no guarda relación con otras estadísticas de la atención hospitalaria de la pandemia. En la tasa de los ingresados por cada cien mil habitantes, el archipiélago registra a a 39 pacientes en una cama de hospital, frente a los cuarenta de la media estatal. Ocho comunidades superan a Baleares en esta tabla de la afectación por covid, que se ve invertida en el escalón siguiente relativo a los enfermos críticos.

Baleares es la única comunidad que se acerca a una cuota de un enfermo de covid en la UCI por cada diez mil habitantes. Esta sobrecarga asistencial se transmite al riesgo de saturación de la capacidad disponible, aunque aquí se suaviza el desfase. Según los datos recogidos por el ministerio, más de un treinta por ciento de las camas de críticos se asignan a la pandemia. La media estatal se aproxima al 24, pero hay comunidades como Cataluña, Aragón o Navarra que se encuentran en una situación más precaria por su proximidad al colapso asistencial.

Un trece por ciento de las camas de hospital de Baleares se hallan ocupadas esta semana por enfermos de covid, dos puntos por debajo de la media estatal y con doce comunidades por encima de ese indicador semafórico del riesgo asistencial. El empeoramiento de la ocupación en UCI puede obedecer a criterios estrictamente clínicos, sin descartar que guarde relación con baremos asimétricos a la hora de acordar el tránsito de un enfermo a cuidados intensivos.

Tanto las estancias hospitalarias en planta como en UCI han experimentado una notable reducción en Baleares, conforme se suceden las oleadas de la pandemia. Un factor colateral de influencia a evaluar es el retraso del archipiélago en vacunación respecto a la media estatal, una carencia sistemática que se registra en todos los segmentos de edad desde el inicio de la inmunización farmacológica hace más de un año.

Sin embargo, la voluntad de asociar la preponderancia de la UCI en Baleares con una mayor incidencia del coronavirus choca con los últimos datos comparativos que ofrece el ministerio. Entre sexagenarios, septuagenarios y mayores de ochenta años, el acumulado en las dos semanas previas a la publicación de los datos se sitúa en el archipiélago confortablemente por debajo de la media estatal del peso del coronavirus.

Sin tomar en consideración la gravedad de los contagios, los mayores de veinte años tienen menor probabilidad de contagiarse de la covid en Baleares que en el resto del Estado. Al efectuar la comparación por comunidades, no se observa una correlación de la exigencia del pasaporte covid con una mayor bonanza epidemiológica.

Una semana después de la reanudación de las clases en el momento de la tabulación, los menores de veinte años se contagian en Baleares en mayor proporción que la media. La diferencia es mínima hasta los once, pero alcanza un decalaje del diez por ciento desfavorable al archipiélago entre adolescentes.