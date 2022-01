La presidenta de la asociación hotelera de Cala Millor, Maria Inés Batle, ha criticado esta mañana la reforma de la ley turística balear anunciada ayer en Madrid por Francina Armengol y que exigirá importantes inversiones a los empresarios para que la planta hotelera reduzca sus consumos energéticos y de agua, además de sustituir todas sus camas por otras elevables para mitigar las enfermedades de las camareras de piso.

"Tal como lo han vendido, como hotelera me siento como una explotadora. Y como alguien que no tiene ningún respeto por el medio ambiente, cuando el sector hotelero ha implementado todas las normas que se nos han exigido. No es solo la ley de turismo, es toda la legislación medioambiental y de riesgos laborales que hay detrás", ha señalado Batle en Fitur.

"Puede que nosotros no lo llamemos plan de circularidad, pero todos los hoteles tenemos implementados planes de medio ambiente", ha subrayado en relación al modelo de economía circular que el Govern quiere para el sector turístico de las islas. "Es desalentador que con la situación que tenemos, con una pandemia de la que todavía no hemos salido, se exijan unas cosas cuando tenemos otras cuestiones que resolver", ha añadido.

Batle ha negado que la reforma turística haya sido consensuada con los hoteleros, tal como reiteró Armengol durante la presentación: "No se ha negociado, ni consensuado. Solo ha habido conversaciones. Hemos escuchado, pero no hemos podido contestar".