Unió Obrera Balear (UOB) Enseñanza ha expresado este viernes su "indignación" con el conseller de Educación y Formación Profesional, Martí March, tras los cambios realizados en los protocolos covid en los centros educativos.

"El conseller ha sobrepasado el límite de la elegancia política y ha derramado nuestra paciencia al anunciar públicamente la reforma de los protocolos días antes de la reunión de la Comisión Paritaria de Prevención de Riesgos Laborales donde, en teoría, deben tratarse estas cuestiones", han censurado desde el sindicato.

Según UOB, "es inaceptable" que la conselleria que dirige Martí March "siga tratando a las instituciones que representan a los trabajadores docentes como secundarios cómicos de su particular tragicomedia". "No somos más que títeres en manos de su narcisismo autoritario, títeres con los que no se negocia", han lamentado.

En cuanto a los contenidos anunciados este vienes, UOB ha expresado su "rotundo desacuerdo con la relajación de las medidas de cuarentena" del alumnado. Han considerado que estas medidas "esconden una voluntad tácita de gripalizar la pandemia contra la opinión mayoritaria de los científicos y, muy especialmente, de la OMS".

"Si quieren que nos contagiemos todos, que lo digan. Y que asuman el coste político de decirlo y hacerlo. En cambio, echar la piedra y esconder la mano es una inaceptable cobardía política", han concluido.