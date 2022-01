Joana Maria Mas: "Intentamos ayudar a los padres, pero no tenemos todas las respuestas"

La presidenta de la Asociación de directores de infantil y primaria de Mallorca, Joana Maria Mas, ofreció una esclarecedora entrevista en el programa Els Dematins de IB3 en el que explicó la situación actual de los colegios y la falta de información entre los padres.

La jornada de ayer comenzó con una mala noticia: a los profesores confinados se sumaban nuevos casos, por lo que las escuelas comenzaban su segundo día de clases con más bajas entre el profesorado. “Algunos aún no han podido hablar con infocovid para tramitar la baja y, por tanto, no se gestionan las sustituciones”, detalló Mas al inicio de la conversación, donde evidenció las carencias que tienen los centros a la hora de hacer frente a los imprevistos que están surgiendo.

Como bien explicó, muchos profesores están en situación de poder incorporarse, pero al no tener la baja ni la PCR negativa de salida no pueden volver a sus puestos de trabajo. Esto está suponiendo un retroceso en todos los sentidos, con efectos directos para los estudiantes, que ven cómo su aprendizaje se ve dificultado por la situación educativa: “Los centros nos cuentan que tienen más bajas que el lunes y, además, muchos no pueden empezar por la gestión administrativa”.

Los padres y madres de Mallorca ya avisaron el lunes de su preocupación acerca de las cuestiones relacionadas con los protocolos, y muchos de ellos confesaron no tener claro cómo debían actuar ante un positivo o un brote en las aulas. A todo esto, ayer se añadió un problema más: hay familias que tienen algún positivo en sus casas pero están pendientes de confirmación de educovid o infocovid: “Hay un gran lío sobre cómo tienen que actuar porque no pueden contactar con estos servicios, no saben si al dar positivo en un test en casa tienen que hacerse una PCR. Intentamos ayudarlos, pero hay muchas respuestas que no tenemos”.

Mas relató en la entrevista que actualmente hay niños y niñas que acuden a clase con padres positivos porque, al ser casos estrechos sin síntomas, pueden estar en el colegio: “Esto produce una confusión porque el protocolo de la semana pasada no era el mismo, así que las familias no están recibiendo las mismas directrices”.

Sobre el límite de 5 casos positivos en clase o el 20% del total, reconoce que ni los centros ni los progenitores tienen claro cuál es la forma correcta de proceder. “Los cambios constantes en los colegios están provocando una dispersión preocupante entre los estudiantes”, insistió.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres (FAPA), Albert Lobo, resaltó que todos tenían claro que las clases tenían que ser presenciales, pero reconoce que la vuelta ha estado marcada por la incerteza por saber cuándo acabará esta sexta ola y cómo afectará a los colegios: “Tenemos claro que se han publicado nuevos protocolos, pero pedimos más explicaciones a la conselleria de cómo se aplicarán exactamente. Si dependen de cada centro nos vamos a encontrar con la misma situación del mes de septiembre. Si solo hay una interpretación, salimos ganando todos”.

Lobo cuenta que todos tienen dudas porque, aunque hubo una comunicación por parte del gestib sobre las instrucciones que se debían seguir, no ha llegado directamente a las familias. Por ello, explica, se han encontrado con familias que desconocen que los protocolos han cambiado. “La información debería haber sido más clara, con una mayor previsión porque no se puede avisar el día anterior al inicio de las clases, y tener en cuenta que no todas las familias tienen acceso a estas herramientas”, concluye.