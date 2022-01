Las compras con tarjeta en España en 2021 se situaron un 33% por encima de las de 2020 y superaron en un 27% a las de 2019, último año prepandemia, según los datos avanzados por BBVA Research.

En Balears en concreto, las transacciones presenciales aumentaron casi un 7% respecto a 2019.

El incremento del gasto no presencial (del 54% respecto a 2020 y del 63% frente a 2019) superó al del presencial (del 25% en un año y del 16% respecto a 2019). Las transacciones con tarjetas extranjeras repuntaron en 2021 (+31% presencial y +3% no presencial), pero todavía continuaron por debajo de las cifras precrisis (-30% presencial y -41% no presencial).

La recuperación más fuerte fue la del gasto no presencial con tarjetas españolas, que creció un 85% en un año y un 125% frente a 2019. Las compras presenciales con tarjetas españolas crecieron un 24% en el año y un 20% frente a la cifra prepandemia.