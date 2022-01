Quince personas a bordo del crucero 'MSC Grandiosa' han desembarcado esta mañana en el puerto de Palma tras dar positivo por covid. Se trata de cuatro pasajeros mallorquines y once tripulantes que ya están confinados. La embarcación, que ha realizado un atraque "no planificado" en Ciutat a primera hora de la mañana, sufrió hace varios días un brote de covid que ya le obligó a desembarcar a 150 pasajeros en Italia.

Los pasajeros mallorquines afectados pasarán la cuarentena en sus domicilios, mientras que los tripulantes se aislarán previsiblemente en el hotel covid que gestiona la conselleria de Salud del Govern. Todos ellos son asintomáticos o presentan síntomas leves.

El 'MSC Grandiosa' se dirigía a Barcelona, aunque no ha trascendido el número de pasajeros que transportaba cuando ha atracado en Palma en una escala que no figuraba en los planes del buque. Siguiendo el protocolo habitual, técnicos de Sanidad Exterior han accedido al buque para realizar las pruebas diagnósticas saldadas con los quince positivos.

El buque empezó su viaje el pasado 28 de diciembre en Marsella. El lunes 3 tuvo que desembarcar a cuarenta pasajeros en Génova tras declararse un brote y aislarlos en una residencia preparada para casos de Covid. El mismo lunes por la tarde el MSC Grandiosa atracó en el puerto romano de Civitavecchia, donde tuvo que desembarcar otro contingente de pasajeros infectados por covid. La cifra de afectados supera las 150 personas.

No es la primera vez que el puerto de Palma recibe a pasajeros y tripulantes de cruceros afectados por un brote de covid. El pasado mayo desembarcaron en Ciutat cinco tripulantes del 'Odyssey of the Seas'. El buque permaneció fondeado varias horas en la bahía de Palma a la espera de que pudiera completarse la evacuación.