El Consell desclasifica las 700 hectáreas del PTI por orden del Govern

La reciente reforma del Plan Territorial de Mallorca desclasifica 700 hectáreas de suelo urbanizable para convertirlas en suelo rústico. Esta operación, que ahora la institución insular ha materializado cartografiando la reconversión en el PTI, es un mandato del Govern mediante el decreto 9/2020 aprobado por el Parlament a mediados de 2020.

El citado decreto, de Medidas Urgentes para la Protección del Territorio, ya ordenaba la reconversión en suelo rústico de unas 200 hectáreas por una parte y otras 500 en zonas de riesgo, según detalló el conseller de Medio Ambiente Miquel Mir. A ello hay que sumar otras normas anteriores, como la Ley de Urbanismo de les Illes Balears (LUIB), que también ordenaba desclasificar terrenos que no estaban consolidados urbanísticamente.

Mir explicó a este periódico que «si el Consell ha podido desclasificar todas estas hectáreas es gracias al decreto que impulsamos desde Medio Ambiente». En este sentido, Miquel Mir añadió que los propietarios de estos terrenos no podrán reclamar indemnizaciones por la desclasificación: «La norma 9/20 está basada en la protección del territorio y no se señalan topónimos o zonas en concreto. El decreto ordena desclasificar en función del tipo de suelo y por ello no se contemplan indemnizaciones en base a la Ley del Suelo Estatal. Por este motivo, el impacto proteccionista del decreto que aprobamos el año pasado ahora empieza a ver sus frutos».

En la reforma del PTI, el Consell ha desclasificado 700 hectáreas de suelo urbanizable, terrenos sin desarrollar y que no contaban con servicios para ser urbanizados. Además, reconvierte en suelo rústico otras 20 hectáreas de los llamados «falsos urbanos» que tampoco tenían consolidación urbana. El Govern obligaba al Consell de Mallorca a realizar esta operación antes del 31 de diciembre de 2021. Al concluir el plazo se han incluido en la modificación del Plan Territorial.

Suelos desclasificados

Según los datos de la conselleria de Medio Ambiente del Govern, los suelos urbanizables afectados por el decreto que ordenaba al Consell reconvertirlos en suelo rústico son el sector de Na Rubina (Algaida), los polígonos 1 y 4 de Felanitx, Es Pinaret de Pollença y Camí de Cala Figuera y Camp de sa Mar en Sóller. Por lo que respecta a Palma contemplaba: Son Puigdorfila, Can Fontanet, Son Sardina, Son Castelló Sud, sa Bomba, Son Güells y ses Calafetes.

El Consell ha incluido otros urbanizables en otros municipios, como es el caso de Llucmajor, donde el Ayuntamiento de la localidad ya ha lanzado sus críticas al considerar que no han sido consultados en la desclasificación de 238 hectáreas para convertirlas en suelo rústico. El alcalde, Eric Jareño (PP), aseguraba ayer que muchos proyectos deberán ser paralizados.

Por otra parte, por lo que respecta a los llamados «falsos urbanos», el decreto del Govern proponía volver a suelo rústico unidades de actuación en Alaró; Pina y Randa (Algaida), Campos, Deià, Muro, Cala Sant Vicenç (Pollença), sa Pobla y Sóller. En este caso, el Consell optó por la negociación con los diferentes ayuntamientos y al final reconvierte en suelo rústico unas 20 hectáreas de estos llamados «falsos urbanos» o terrenos sin consolidación durante muchos años.

500 hectáreas inedificables

En este mismo sentido, el decreto de Protección del Territorio del Govern eliminaba la posibilidad de edificar en otras 500 hectáreas de suelo rústico o similar en Mallorca. Estos terrenos eran zonas consideradas de riesgo por incendios, erosión del suelo, inundaciones al estar cerca de torrentes o al alcance de desprendimientos. Especialmente en las inmediaciones de torrentes las construcciones han sido la causa de importantes inundaciones.

Dura negociación en el Pacto por la reducción del crecimiento

El Plan Territorial también reduce el crecimiento urbanístico de Mallorca en 450 hectáreas. Ello supone pasar del 5,4% a solo el 3,2%. Lo que ocurre es que durante la negociación entre los partidos del Pacto de Izquierdas en el Consell hubo discrepancias importantes. Según fuentes de Més y Podemos, los socialistas no eran partidarios de una reducción tan drástica y proponían dejarlo en solo el 4,7%. No obstante, principalmente Més exigió una vuelta de tuerca más hasta llegar al 3,2% fijado en el PTI.