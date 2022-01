Con el aumento de los contagios debido a la variante Ómicron, todos los ayuntamientos han decidido modificar en mayor o menor medida los recorridos y restricciones de las cabalgatas de los Reyes Magos de Oriente que suele celebrarse durante la tarde del 5 de enero.

Muchos de ellos han eliminado el lanzamiento de caramelos y el repartimiento de regalos o, incluso, han cancelado la cabalgata, como es el caso de Calvià.

Pese al aumento de alerta en la isla, la noche más especial para los niños seguirá celebrándose en la mayoría de municipios aunque el Govern ha pedido que el público asistente, que participa de forma estática, lo haga manteniendo la distancia de seguridad.

Palma

La cabalgata de los Reyes Magos de Palma comenzará el 5 de enero a las 18:00 en el Moll Vell y acabará en la plaza de Rei Joan Carles I. Habrá algunos cambios respecto a años anteriores debido a la situación epidemiológica actual como que no se lanzarán caramelos, todos los asistentes mayores de 6 años deberán llevar mascarilla y el recorrido será por calles amplias para evitar aglomeraciones.

Calvià

La cabalgata de Reyes Magos de Calvià que se iba a celebrar el 5 de enero, a partir de las 18:00 en el Paseo del Mar de Palmanova se canceló hace unos días debido a la situación sanitaria. El Ayuntamiento entiende que la situación sanitaria «no es la más adecuada» para este tipo de celebraciones en que se dan aglomeraciones de gente.

Llucmajor

La cabalgata de Reyes Magos de Llucmajor se celebrará el 5 de enero a las 18:00. Su recorrido tendrá su inicio en la esquina en la calle D'es Convent con Ronda de Mitjorn y acabará en la esquina de calle del Obispo Taxaquet y calle de la Hispanitat. Deberá usar la mascarilla de forma obligatoria y respetar la distancia de seguridad.

Manacor

Manacor celebrará la cabalgata de Reyes Magos el 5 de enero aunque aún no han determinado la hora.

Inca

El Ayuntamiento de Inca ha compartido el recorrido de la "Tradicional cavalcada dels Reis d'Orient" que comenzará a las 17:00 horas el 5 de enero comenzando en la calle Santiago Rusinyol y finalizando en la Plaza de Santa Maria la Major. Han especificado que nos Reyes no recibirán a los niños y niñas en la Parroquia del Crist Rei y que no se repartirán caramelos.

Pollença

En Pollença la cabalgata comenzará a las 18:30 el día 5 de enero desde el monumento del pueblo y acabará en la calle Antoni Maura.

Artà

En Artà los Reyes Magos llegarán el 5 de enero a las 18:00 en el muelle de la Colònia de Sant Pere y harán su recorrido hasta la Iglesia, acompañados de la Colla de Xeremiers i la Batucada TremolArtà. Se finalizará con la tradicional entrega de regalos.

Bunyola

El Ayuntamiento de Bunyola avisó hace unos días que se tendría que modificar la cabalgata debido a la situación sanitaria. En su caso, la cabalgata iniciará a la 18:30 desde el polideportivo de pueblo hasta la plaza donde serán recibidos en el Ayuntamiento y se dirigirán a la iglesia para realizar la adoración. Se ha indicado que no se lanzarán caramelos ni habrá entrega de regalos.

Felanitx

La cabalgata de Reyes en Felanitx se iniciará el 5 de enero a las 19:00 aunque con algunos cambios como que los Reyes no llegarán al Ayuntamiento, no harán paradas, no se lanzarán caramelos y no se hará la adoración en la Iglesia de Sant Miquel. Iniciará en Orient y acabarán en la plaza de Sa Font de Santa Margalida.

Sóller

En Sóller, a diferencia de otros municipios, la cabalgata de Reyes Magos se inicia en el puerto el 5 de enero a las 11:00 desde la base naval hasta el parking de Can Miró. A partir de las 15:30 comenzará en Sóller desde el polideportivo Son Angelats donde también terminará.

Andratx

La cabalgata de Reyes de Andratx empezará el 5 de enero a las 18:00 en el Port d'Andratx, pasará a las 18:30 por s'Arracó y a las 19:00 por Andratx. El Ayuntamiento ha avisado de que se producirían algunos cambios como no lanzar caramelos ni dar regalos en la Iglesia ni paradas en las mismas.

Santanyí

En Portopetro la cabalgata de los Reyes Magos iniciará el 5 de enero a las 17:00. En Santanyí, 18:00. En Cala d'Or iniciará también a las 18:00, así como en Calonge y en Llombards. En Cala Llombards será a las 18:30. En s'Alqueria Blanca comenzará a las 19:00.

Campos

La cabalgata de los Reyes Magos se iniciará el 5 de enero en Sa Ràpita a las 17:30 y a las 19:00 en Campos. Se realizará la adoración en la Iglesia de Sant Julià con aforo limitado y con invitación.

Alcúdia

El Ayuntamiento de Alcúdia ha modificad el recorrido de la cabalgata de Reyes Magos debido a la situación sanitaria actual por lo que no habrá desembarco en el Moll Vell. Esta se iniciará el 5 de enero a las 18:15 en la Estació Marítima y acabará en la Porta de Sant Sebastià.

Capdepera

La cabalgata de los Reyes Magos tendrá cambios en Capdepera, el Ayuntamiento ha informado que se modifica el recorrido y que comenzará el 5 de enero a las 18:00 en Cala Rajada desde Cala Gat y a las 19:30 en Capdepera hasta la calle Roses.

Sineu

En Sineu la cabalgata empezará el 5 de enero a las 18:00 en Lloret y acabará en la plaza del pueblo. Seguidamente, en la iglesia de Santa Maria de Sineu, los Reyes Magos adorarán a Jesús y darán un discurso a los niños y niñas del pueblo.

Alaró

La cabalgata de los Reyes Magos en Alaró comenzará el 5 de enero a las 17:30 en la avenida de la Constitució y terminará en la calle de les Sabateres. A las 18:30 se repartirán los regalos a los niños y niñas por parte de los Reyes.