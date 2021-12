Opinión | La sexta ola no viene de la disco

La policía actuará de oficio en el vídeo recogido en una discoteca de Cursach. Investigará a los autores de la grabación por divulgación de secretos, secuestrará los móviles de los medios de comunicación que han difundido las imágenes, y acusará por provocadores a quienes acudieron al local con mascarilla.

La autoridad representada por la consellera y el doctor Arranz ha recibido con entusiasmo un vídeo que le permite cargar contra su culpable favorito, los jóvenes que habían cumplido escrupulosamente con la presentación del pasaporte covid a la entrada de la disco. Este requisito les distingue de los concentrados en otras grandes superficies, porque las mascarillas por sí solas no deciden una pandemia. El Govern no confía por tanto en el valor de la documentación que exige a sus ciudadanos, en un rasgo de inteligencia inesperado. Lástima que no puedan localizar a los desenmascarados y confinarlos en un hotel «bajo custodia policial», como escarmiento.

El difusor del vídeo acierta de pleno al comparar las imágenes con los ciudadanos obligados a circular embozados por la calle, aunque no haya otro ser humano en lontananza. La contemplación del vídeo discotequero debería complementarse con las exhibiciones de grabaciones de aviones navideños con el pasaje al completo, reclamando a continuación su opinión a las autoridades. En el radio de seguridad que se reprocha en la discoteca, se amontonan nueve personas en la aeronave. Durante horas. Y si lo creen exagerado, pregúntense cómo llegó ómicron desde Sudáfrica, ¿en camello?

El contrasentido de exigir contención en una discoteca solo se captará íntegramente cuando ceje la pandemia. Estar en la pista en las condiciones covid no equivale a ver un partido de fútbol con mascarilla y sin moverse de la localidad, equivale a ver un partido de fútbol sin balón.

La sexta ola no viene de la disco, aunque quede anulado el argumento de la patronal al jurar que la oferta legal neutralizaría a los botellones contagiosos. ¿Saben cuál es la geografía mundial con medidas más restrictivas en las Navidades de 2020, con toque de queda a las diez en Nochebuena y Nochevieja? Repasen los contagios de ayer en dicha isla.