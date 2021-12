Pese al repunte de contagios de covid, los preparativos para la cabalgata de los Reyes Magos continúan a buen ritmo. Sus Majestades prevén llegar al Moll Vell a las seis de la tarde del día 5 de enero, y el equipo de diseñadores, carpinteros y pintores trabaja a contrarreloj en las carrozas para que esté todo listo el día indicado.

Este año, el desfile regresa adaptado a las circunstancias de la pandemia y con una nueva estética 'vintage' inspirada en los juguetes antiguos. Así lo ha explicado el director artístico del equipo, Dani Puig, que ha desvelado que la gran novedad será la Fábrica de Carbón, que sustituye a la vieja carbonera.

El responsable ha puntualizado que la cabalgata estará compuesta por nueve carrozas, acompañadas por sus comparsas, además de tres carros, tres cofres y otros tres séquitos, así como los portaestandartes y los pajes, que escoltarán a los Reyes en la Comitiva Real. En total, participarán cerca de 600 personas, todas ellas respetando en la medida de lo posible las distancias de seguridad y con la mascarilla puesta, explica Puig.

Y es que, los organizadores no han olvidado la situación de pandemia, y por este motivo este año desde las carrozas no se lanzarán caramelos. Además, los espectadores tendrán que llevar mascarilla. Si se cumplen las medidas sanitarias, la gran llegada se podrá celebrar por todo lo alto. Por eso, este año, los pequeños podrán dejar su chupete en el Trenet Xumet, como marca la tradición, pero no recibirán caramelos a cambio.

Así, en una carpa ubicada en Son Fusteret, la cabalgata ya empieza a tomar forma. La directora técnica del equipo que realiza los preparativos, Anabel Gomar, es la encargada de diseñar las carrozas, hacer los planos, tomar medidas, entre muchas otras tareas.

Según explica, la Comitiva Real estará encabezada por la Estrella de Oriente. Detrás, irán los tres carruajes de Melchor, Gaspar y Baltasar, diseñados para que Sus Majestades se sientan como en sus propios palacios. Cada Rey irá escoltado por su camello y un cofre, además de un zancudo que custodiará los regalos reales para los niños.

Por otro lado, además de la Comitiva, desfilarán actores del Circo Stramboli con espectaculares acrobacias y coreografías, así como un enorme carrusel y una carroza con globos gigantes. Enmarcado en la temática fantástica, también habrá una tortuga y un pez voladores inspirados en el coleccionismo de juguetes en miniatura.

Y la novedad más importante: la Fábrica de Carbón. Tendrá una cúpula en la que se preparará la golosina y una cinta transportadora, además de una máquina de humo.