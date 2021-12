Més per Mallorca ha registrado una proposición no de ley por la que insta al Gobierno estatal a convertir los créditos concedidos a Air Europa en acciones de la compañía, con el objetivo de «crear el embrión de una aerolínea pública», en palabras de su portavoz, Josep Ferrà. Según esta formación, la empresa aérea debería ser transferida al Govern con el fin de paliar los problemas de conectividad en las islas, así como velar por que haya precios justos, una oferta amplia y empleo, informó Més per Mallorca ayer en una nota.