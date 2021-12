El senador autonómico de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, ha llegado a un acuerdo con el Gobierno central para que el Estado ceda al Govern de Balears la competencia de la gestión en Costas a cambio de apoyar los presupuestos del Estado. Vidal, en 2021, votó en contra de las cuentas estatales en el Senado al no incluir el factor de insularidad, mientras que este año sí. El PSOE no cuenta con mayoría en la cámara alta y el voto del senador autonómico de Més es necesario.

El acuerdo al que ha llegado Vidal es que las competencias de Costas sean efectivas y gestionadas por el Govern a partir del año que viene. Ello se debe resolver mediante una reunión técnica entre el ministerio de Transición Ecológica y la conselleria de Medio Ambiente del Govern. Dicha reunión para el traspaso de la importante competencia se debe celebrar durante el primer trimestre de 2022. Según Vidal, "la presión ejercida dando voz a las Balears en el Senado han dado sus frutos". El senador ha añadido que "el traspaso de Costas a la Comunidad Autónoma es una victoria soberanista en toda regla y el cumplimiento del Estatut de Autonomía, además de hacer frente a la lucha contra el cambio climático con el control de nuestro litoral". Menorca Talayótica Además, en el acuerdo de Vidal con el Gobierno también se incluye una partida del Estado para la protección de la posidonia, 300.000 euros para el fomento del catalán como herramienta de cohesión social y otro millón de euros para la candidatura de Menorca Talayótica.