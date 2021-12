Pedro de Montaner: «La aristocracia mallorquina jamás hizo campaña contra los ‘xuetes’, eran sus socios»

«En este libro he hecho un repaso buscando los orígenes de lo que llamamos el problema xueta», explica el historiador Pedro de Montaner a DIARIO de MALLORCA. Es consciente de que algunas de sus afirmaciones, contrastadas con ingente documentación, no van a agradar. «Las élites no organizaron ningún tipo de campaña dañina contra los xuetes, no son los responsables del antixuetisme. Cómo iban a cargarse a sus propios socios en los negocios», argumenta el también conde de Zavellà en contra de algunos estudios que se han publicado en los últimos años. «La realidad es que el antixuetisme era omnipresente en los estamentos no nobles de la sociedad isleña en aquellos momentos», cuenta en su nuevo libro. En el volumen Gente de la calle: orígenes y evolución del caso de los chuetas, judeoconversos mallorquines, recién editado por Llibres Ramon Llull, también escribe que, «en aquel entonces (y antes también) ningún noble mallorquín susceptible de homonimia con xuetes sentía la mínima necesidad de evitar confusiones al respecto». «Los nobles mallorquines no manipularon ninguna lista con el fin de no verse comprometidos», abunda.

De Montaner apunta que durante los últimos veinte años «de manera sorprendente» ha ido tensándose más la situación con la cuestión xueta. «Cada vez se busca más culpabilizar algún elemento que fue el que provocó este extraño fenómeno que es el problema xueta. En este estudio yo he querido poner mis ideas claras y sobre todo he buscado actuar como debe hacerlo un historiador, que ante todo debe ser honesto a dos niveles: consigo mismo ante la situación que analiza y segundo, honesto con el uso de la documentación consultada e incluso honesto en la selección de la misma», sostiene. «Partimos de la base de que la sociedad mallorquina desde la Edad Media el elemento judeoconverso era relativamente elevado, sobre todo relativamente muy elevado comparado con el elemento xueta. Nos encontraríamos con que habría influencias e intromisiones en el tratamiento del tema que vendría de diferentes lugares, incluso del propio mundo judío. Yo no soy partidario de las catarsis colectivas, y mucho menos de las catarsis privativas. No veo ninguna necesidad a estas alturas del partido de intentar seguir con la táctica rutinaria de echar la culpa a alguien. Pero parece que siempre tiene que haber un chivo expiatorio. Y el chivo expiatorio en estos últimos tiempos está focalizado sobre todo en las élites, no solamente en la nobleza, sino en las élites en general. Históricamente, es algo que me parece muy fácil de argumentar y de desargumentar por razones estrictamente historiográficas», considera. Dos escuelas Para De Montaner, se han formado en Mallorca dos especies de escuelas que intentan controlar el tema xueta. «Una es la que busca el chivo expiatorio y dice que ya lo tiene, que son las élites malvadas, y que por supuesto todo lo malo viene de fuera al igual que en Israel todo lo malo venía del norte. Aquí todo lo malo viene de la península. Y hay este batiburrillo de literatura que viene de fuera, de autoridades que vienen de fuera, de élites que intentan asimilarse a la península cuando en la península nunca ha habido un problema semejante al xueta. No sé cómo puede venir de influencias peninsulares un problema como los xuetes», sostiene. En su libro, De Montaner señala que esta primera escuela no dice nada «sobre la política anticonversa de los gremios y de los menestrales en general, ya manifiesta en el siglo XIV». «Luego está la otra escuela, iniciada en cierto sentido por Ángela Selke y desde luego muy asentada por nuestro llorado Enric Porqueres. Es una investigación más de tipo antropológico y que enfoca el asunto desde un punto de vista sociológico, para nada racista, y por supuesto para nada religioso. Yo he querido explicar cuál es mi postura y, que si hay que buscar un chivo expiatorio, no es esta la vía, la de culpabilizar a un grupo social determinado o a un grupo familiar determinado. Si partimos de la base de que, donde hay grupos poderosos, éstos tienen que disponer de un chivo expiatorio, no acabo de entender por qué no se aplica el mismo axioma a la gente no poderosa. Por qué grupos modestos no tienen precisamente que tener una necesidad de buscar un chivo expiatorio. En fin, la cosa es más compleja. No he escrito un tratado antixueta, para nada lo es, sino todo lo contrario: estoy intentando encontrar la verdad», advierte.