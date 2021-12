Instan a los mayores a protegerse con la 3ª dosis porque habrá más contagios

El portavoz del comité de enfermedades infecciosas, Javier Arranz, dio ayer por descontado que el número de contagios por covid-19 aumentará en las próximas semanas por lo que instó a la población mayor de 50 años se inmunice con la tercera dosis de recuerdo que, subrayó, parece que ofrece una mayor protección contra la variante ómicron que, también anticipó, circulará con mayor profusión por el archipiélago en breve.

«Estamos en subida pese a que la variante que más circula por el archipiélago es todavía la delta», anticipó Arranz a la espera de que Salud informe, previsiblemente hoy, de los resultados de las secuenciaciones genómicas realizadas por el laboratorio de Microbiología de Son Espases en la última semana.

«Pero no hay que perder de vista a la variante ómicron que está creciendo aunque parece que aquí se está propagando más lentamente que en otras CC AA. Al parecer esta variante es más contagiosa y, por lo tanto, causará más infecciones», subrayó.

Tras hacer un repaso a las incidencias acumuladas a 14 días, que crecen en todas las islas, el portavoz señaló que esta incidencia tan solo ha bajado entre los mayores de 70 años (con una IA de 179 casos a 14 días) que se habrían inoculado ya la tercera dosis de recuerdo.

Este dato le permitió concluir que la dosis de recuerdo «está generando una buena respuesta inmunitaria» en las personas de la Tercera Edad. «Sabemos que la dosis de recuerdo se está mostrando eficaz con la variante ómicron», aseguró Arranz instando de nuevo a los mayores de 50 años a inocularse el refuerzo también «para prevenir el avance de la variante ómicron».

La coordinación de la campaña de vacunación no esperó y ayer mismo, a partir de las tres de la tarde, ya abrió el sistema de autocitación digital BitCita (citavacunacovid.ibsalut.es) para vacunar con la dosis de refuerzo contra la covid-19 a las personas de 50 a 59 años vacunadas con la pauta completa (dos dosis) con Vaxzevria (AstraZeneca).

Sms a los de AstraZeneca

Este grupo abarca a una población diana de 9.834 personas, que recibirán un sms del Servei de Salut para recordarles que el portal BitCita está abierto.

Las condiciones que deben cumplirse para poder recibir la dosis de recuerdo son tener de 50 a 59 años, haber recibido la pauta completa de vacunación contra la covid-19 y que hayan pasado al menos tres meses.

Los puntos de vacunación disponibles a través de BitCita son: hospital Son Dureta, hospital de Son Espases, hospital de Son Llàtzer, y los centros comarcales de Inca y Manacor, en Mallorca.

Y hoy, también a partir de las tres de la tarde, se volverá a abrir el portal de citaciones telemáticas del Servei de Salut para el resto de vacunados de esa franja de edad. En su conjunto e independientemente de la vacuna que se les haya inoculado, en Balears hay censadas 165.797 personas de esas edades.

Para hacer frente a una nueva campaña de vacunación masiva, Arranz adelantó que el Espai Francesc Quetglas ubicado en la carretera de Manacor se convertirá en un nuevo punto de vacunación masiva después de las fiestas de Reyes. Este centro está muy próximo al polideportivo Germans Escalas que ejerció estas funciones antes. El vacubús, reiteró, vuelve a estar a disposición de los rezagados en vacunarse en esta ocasión en la plaza de España de Palma.

Sintomatología de ómicron

El portavoz, aparte de instar a ponerse la dosis de recuerdo a las personas más mayores, recomendó extremar las ya archiconocidas medidas de seguridad, «de distancia física», prefirió denominarlas.

Tras enumerarlas, también aconsejó no depositar una fe ciega en los autotest que se pueden adquirir en las farmacias advirtiendo de que pueden darse falsos negativos, por lo que instó a mantenerse cautos ante la presencia de síntomas.

En este sentido, aportó más datos de la sintomatología que causa la variante ómicron en las personas que contagia. «Son más leves (los síntomas), más propios de un episodio catarral con mucosidad, fiebre y malestar general. Parece que provoca un cansancio importante y una tos seca», enumeró Arranz datos de la manera en la que cursa la infección por la nueva variante llegados desde el Reino Unido.

No obstante, el portavoz animó a mantenerse alerta en todo momento, situación o sintomatología ya que, reveló, recientemente se detectó un caso positivo de covid-19 en una persona que tan solo había referido tener dolor de cabeza y una persistente diarrea.

Pide a los no vacunados que no celebren con sus familias

Arranz, aparte de aconsejar a los mayores de 50 años que se pongan la dosis de recuerdo que, garantizó, parece que es un buen escudo contra la variante ómicron, pidió a las personas que hayan decidido no vacunarse contra el coronavirus que realicen un acto de responsabilidad y no acudan a reuniones familiares durante estas fiestas navideñas, que se mantenga la distancia física y que si esta no es posible por las aglomeraciones habituales de personas por estas fechas, se haga uso de la mascarilla incluso en espacios exteriores donde no es obligatoria.

También desaconsejó las cenas de empresas multitudinarias y que las familiares limiten también el número de comensales y, ya por último, aconsejó a las familias que puedan permitírselos que adquieran medidores de CO2 para ventilar las estancias cuando alcancen niveles peligrosos.

«También aconsejaría favorecer los establecimientos que hacen las cosas bien, que piden el pasaporte covid y tienen medidores porque es más seguro ir a lugares más seguros», concluyó sus recomendaciones.