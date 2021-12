El Parlament acoge hoy la primera jornada del debate de los presupuestos para 2022. Durante todo el fin de semana el Pacto y los grupos de la oposición han estado negociando la inclusión de una enmienda exprés de 1,3 millones de euros para ayudas a las patronales y sindicatos. La Federación de la Pequeña y Mediana Empresa (PIMEM) es la que está negociando directamente esta enmienda. Según explicaron desde el Govern, esta patronal necesita su inclusión en los presupuestos para poder negociar un aval con los bancos.

El conseller de Modelo Económico, Trabajo y Turismo, Iago Negueruela, aseguró que «es una cuestión que no compete al Govern, deben ser los grupos políticos del Parlament los que decidan incluirla o no en los presupuestos». Pese a ello, Negueruela aseveró que al Govern «le parece bien su inclusión». El conseller también recordó que esta cantidad de 1,3 millones de euros era la prevista para ayudas a patronales y sindicatos en 2022 después de haberse mejorado un poco la partida inicial.

De todas formas, la negociación no está cerrada y todo dependerá de si hay un acuerdo con la mayoría de grupos de la oposición y el Pacto. Ayer por la noche se estaba negociando y la enmienda se podría introducir in voce.

Hay que recordar que PIMEM atraviesa una difícil situación, ya que el Govern le reclama una deuda por cursos de formación que no fueron justificados de forma correcta. Incluso ha pedido en varias ocasiones poder fraccionar el pago de esta deuda que se remonta a la época del Govern del PP de José Ramón Bauzá, donde se recortaron las aportaciones a los agentes sociales. El Consell Consultiu emitió un informe crítico con el fraccionamiento de la deuda para darle facilidades a PIMEM. No obstante, desde el Govern entienden que de no hacerlo peligra la desaparición de una patronal importante de Balears.

El PP intentará bajar impuestos

Por otra parte, el PP anunció ayer que defenderá con sus enmiendas en el debate de los presupuestos «una alternativa liberal» con la que «bajar impuestos para garantizar la recuperación económica». Según los populares, de las 376 enmiendas presentadas a las cuentas de Armengol llegan vivas al debate de esta semana la bajada de impuestos en 200 millones, devolver el carácter finalista de la ecotasa o la congelación del sueldo del Govern.

Durante la tramitación, han sido aceptadas o tramitadas un total de 23 enmiendas del PP, por un valor cercano a los ocho millones, entre ellas tres millones para la atención a dependientes.