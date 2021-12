OFERTA DE NAVIDAD Todos los contenidos exclusivos durante 9 meses por solo 29.99€ y 9 meses adicionales GRATIS

Baleares pide a los no vacunados que se abstengan de participar en celebraciones de Navidad El doctor Javier Arranz solicita a los no inoculados que actúen con responsabilidad y no vayan a las reuniones familiares, aconseja que se reduzca el número de comensales y pide que no se organicen las cenas de empresa