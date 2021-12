Boulevard | Juan Carlos I perjudica la imagen de Mallorca

No todo el mundo merece que le digan la verdad. Quiero que entiendan el titular de hoy como un desahogo personal. Pretendo desquitarme de las toneladas de reproches encajados por «dañar la imagen de Mallorca», ahora que contemplo con alivio la posibilidad de compartir cartel corruptor con un Rey, aunque sea Emérito. He sido torturado tan a menudo con la gazmoñería de «lo mucho que Mallorca le debe a la Familia Real», que brindo por la cancelación de esta deuda inextinguible.

Los malabarismos de Juan Carlos I con sus millones en negro perjudican la imagen de Mallorca, en aplicación del mismo criterio por el que su sola presencia esplendorosa ennoblecía a la isla. El penúltimo Jefe de Estado amerita logros espectaculares, pero sobre todo los cobró a muy buen precio. Sin embargo, atruena el silencio de quienes consideraban que el Rey era el autor de la isla, cuando todos los periódicos españoles publicábamos felices que «Su Majestad ha recibido en Marivent un coche del último modelo lanzado por Audi».

La Familia Real le debe a Mallorca su estatura mítica. La isla proporcionaba el escenario ideal para difundir la imagen ficticia de la felicidad conyugal o paternofilial, entre personajes que ni se hablaban. Los dos Reyes sucesivos están enamorados del mar mallorquín por encima de cualquier otra geografía española. Antes de expulsar a su padre de Madrid, Felipe VI lo desterró de Mallorca, porque sabía que a Juan Carlos I le dolía más perderse Marivent que La Zarzuela. Fue un veto explícito, recuerden dónde leyeron antes la voluntad del Emérito del Emirato de reconquistar Mallorca a vela, y la prohibición de su vástago.

Si los jueces consideran que los médicos están obligados a demostrar su vacunación antes de atender a los enfermos, también los médicos pueden concluir que solo atenderán a los jueces (o a los políticos) que muestren un certificado covid. Por el mismo razonamiento que convierte en sospechosos a los sanitarios, debe exigirse asimismo que los magistrados ante quienes nadie se persona voluntariamente atestigüen su estado de vacunación, antes de impartir su justicia. Y que presenten una PCR obligatoria tras cada descanso de fin de semana, con independencia de su pauta de inmunización.

El único error del infatigable Iago Negueruela consiste en no reconocer nunca un error. Olvida que los ciudadanos castigan con especial saña la infalibilidad ensoberbecida de sus gobernantes, nada conquista tantos votos como la admisión de una equivocación. Sus derviches manipuladores de datos se han estrujado las meninges, para falsificar la catastrófica supresión de la feria ITB en una excelente noticia. Si el Conseller para Todo asegura que la cancelación del escaparate berlinés no afecta a la temporada turística, ¿por qué malgasta el Govern una fortuna en fondos públicos para comparecer en dichos certámenes? Quien desee consultar los datos oficiales sobre la economía mallorquina, observará una situación agónica y empeorando.

Cuesta tomarse en serio a personajes que no se toman en serio a sí mismos. No entiendo por qué Yolanda Díaz se disfrazó de beata para visitar al Papa. Al otro extremo, veo la entrevista de Cayetana Álvarez de Toledo (perdón si me he descontado en algún apellido) en TV3, y compruebo que su gestualidad es idéntica a la de José María Aznar. La superventas puede presentarse como Cayetaznar. Estas visiones se me amontonan el mismo día en que leo una de las últimas entrevistas a Teodoro García Egea, en La Vanguardia. Le preguntan por Díaz Ayuso y responde por peteneras:

-Los nuevos liderazgos son un ejemplo, con Ayuso, Almeida, Mazón o Prohens.

Lástima que el PP se disponga a defenestrar al secretario general que hubiera nombrado una ministra mallorquina.

En otra glaciación entrevisté conjuntamente a Manolo Santana y Mila Ximénez. La periodista era bellísima y llevaba la voz cantante del dúo. Volví a entrevistar varias esposas después al primer español que ganó Wimbledon. La conversación se centraba en los dos monstruos mundiales del tenis mallorquín, hasta que esbocé un relativizador «¿Por qué Moyá no ha llegado más lejos?» Y entonces Santana me replica con furia que «ahora todo va a Nadal, pero Moyá es un prodigio, tiene un historial impresionante». Adoración mutua, según se comprueba en la imagen que hoy nos ilustra.

Reflexión dominical amilanada: «Ninguna virtud ha salvado más vidas que la cobardía».