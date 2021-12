El Pacto vuelve a rechazar la comisión que controla la ecotasa

La polémica por la arbitrariedad en las decisiones sobre el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) sigue generando problemas entre los grupos del Parlament. La crítica más directa llegó ayer por boca de la portavoz de Ciudadanos, Patricia Guasp. La dirigente denunció que los grupos del Pacto han decidido autoenmendar su proyecto de ley para suspender un año más la comisión que debe encargarse de decidir a qué proyectos se destinan los recursos del ITS. De esta forma, el comité no volverá a ejercer sus funciones hasta 2023.

Una de las principales críticas fue dirigida a Més per Mallorca y Podemos, partidos que dan apoyo al Govern, porque «frente a las cámaras son muy reivindicativos, pero después han claudicado». Esta afirmación hace referencia a la enmienda presentada por ambos partidos junto al PSIB después de realizar críticas públicas a la decisión. La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Parlament, Esperança Sans, ya reiteró a finales de noviembre que su formación defiende que se convoque el primer semestre de cada año la Comisión de Impulso de Turismo Sostenible para controlar a qué se destinan los recursos. Con la aceptación de esta enmienda, Podemos cambia su decisión y acepta el postulado que tenía el Govern antes del escándalo del concierto de Los 40. Sans ya señaló que la convocatoria de esta comisión era «necesaria para que no se repita» la misma situación. Fuentes de los partidos de la oposición cuentan que no entienden este movimiento porque «parecían reivindicaciones claras» y explican que los grupos del Pacto han añadido una disposición adicional en la que se establece que solo será a título informativo una vez ya se hayan decidido los proyectos, y únicamente durante el primer semestre de 2022. Tanto el PP como Cs ya han declarado en varias ocasiones que ellos abogan por la eliminación del impuesto. Guasp mostró durante la intervención su incredulidad porque «deben ser los agentes económicos y sociales quienes decidan los proyectos a los que se destina la ecotasa».