«No ha habido un verdadero esfuerzo por explicar la Transición»

Óscar Alzaga, Catedrático emérito de Derecho Constitucional y abogado. Esta tarde presenta en la UIB ‘La conquista de la transición (1960-1978). Memorias documentadas’, libro en el que reconstruye el papel de la oposición al franquismo en base a numerosas fuentes consultadas en archivos privados y a su propia experiencia militando en la democracia cristiana.

Su libro parte de la destrucción de los archivos de la represión del franquismo. ¿Cómo fue aquel episodio?

La brigada social y otras fuerzas policiales hacían seguimientos continuos a quienes estábamos en la oposición al franquismo. Los archivos policiales del régimen eran una especie de diarios detallados de nuestra vida, de con quién cooperábamos o qué hacíamos. Esa destrucción se proponía borrar el enorme esfuerzo de oposición para que solo quedara la imagen del franquismo que daban los telediarios. He intentado subsanar ese borrado escribiendo lo que hizo la oposición democrática, también desde mi experiencia militando en la democracia cristiana.

Para construir su relato ha buceado en numerosos archivos privados.

Tengo mi propio archivo, y relación con amigos que me han dejado consultar los suyos. He consultado —y verificado— muchas fuentes. Cuando uno busca documentación, consigue conocer la realidad y reflejar la verdad.

¿Nos han contado bien la Transición?

Se ha contado poco. Muchos lectores me han dicho que con el libro se han enterado de cómo se llevó a cabo. Fue gracias al esfuerzo de un sector de la población, mayoritariamente joven y de ciudad, que comulga con los principios democráticos europeos y quiere libertades. Y ya desde antes de la muerte de Franco la oposición democrática pregona que España tiene derecho a incorporarse a la comunidad económica europea. Todo eso va calando y a la muerte de Franco no hay otra alternativa que la democracia.

¿Un joven que acaba hoy el bachillerato tiene una idea precisa de lo que fue la Transición?

No la tiene ni ese joven ni buena parte de la población porque no se ha desarrollado un verdadero esfuerzo por explicarla. Se nos ha vendido como una concesión generosa que los últimos franquistas otorgan al país. Pero no fue así, tenían la necesidad de aceptar un pacto ante la evidencia de que la mayoría de la población reclama esa Transición.

¿El rey emérito debería volver a España?

La pregunta de si un señor que ha huido de las autoridades fiscales a un país árabe sin tratado de extradición debe volver o no, obliga a hacerse otra pregunta: ¿Qué aporta al prestigio de la institución monárquica ese señor que pasó a ser emérito después de hacer determinadas cosas poco brillantes? Los que no sabemos qué aporta ya, tenemos una difícil respuesta a su pregunta.

Hay quien defiende que hay que modificar la ley de amnistía para que no suponga un freno a la hora de investigar y juzgar los crímenes del franquismo.

Las leyes de amnistía no son revocables, si se amnistía a alguien, lo está. En segundo lugar, nosotros ya en la oposición pedimos una ley de amnistía porque estábamos sometidos al código penal del franquismo por pertenecer a una partido ilegal, acudir a reuniones no autorizadas o hacer determinadas declaraciones. Los del franquismo también aprovecharon para pedir una amnistía porque eran conscientes de que habían hecho grandes barbaridades. Así que hubo un cruce de dos amnistías, la de los demócratas y la de los franquistas. Repito que las amnistías no se pueden revocar. Y quienes hoy hablan de revisarlas deben comprender eso, y también que unos amnistiamos a otros, y los otros nos amnistiaron a nosotros.