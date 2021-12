Los restauradores asociados a Pimem han denunciado una pérdida este año de la recaudación de un 50 por ciento, como consecuencia de las medidas sanitarias contra la pandemia que afectan a este sector.

Eugenia Cusí y Helmut Clemens, responsables de esta asociación empresarial, han descrito esta mañana una radiografía muy pesimista sobre el sector de la restauración en Mallorca, dado las limitaciones y restricciones que han tenido que aplicar por orden del Govern para evitar los contagios.

Así, Cusí señaló que hay estudios que demuestran que, pese a que los ciudadanos están regresando a los restaurantes, acuden mucho menos que antes de la pandemia. Se va mucho menos a comer fuera de casa y se prefiere hacerlo en su propio domicilio. Las razones de estas nuevas costumbres, según los restauradores, es que todavía existe un elevado temor al contagio, unido a la contención del gasto y a las restricciones impuestas al sector, que restan atractivo al acudir a un restaurante a consumir. Por contra, las ventas de platos preparados para consumir en el propio domicilio están aumentando en Mallorca.

Los restauradores incidieron en que si los negocios recaudan menos dinero esta situación se traduce en el empleo, ya que pueden contratar a menos empleados. Sin embargo, se han encontrado con la dificultad de encontrar personal cualificado, según Eugenia Cusí, porque muchos empleados han decidido dejar el sector, por la inestabilidad laboral que existe.

Helmut Clemens explicó que esta reducción de ingresos también afecta a otros negocios que viven de la restauración, como puede ser la limpieza o los distribuidores de productos.

Ambos restauradores fueron muy críticos con las últimas medidas sanitarias impuestas por el Govern, que obligan a los restaurantes con más de 50 plazas solicitar el pasaporte covid a todos los clientes que desean consumir en el interior. Afirmaron que estas medidas ya están teniendo una repercusión económica, porque en los últimos días se han anulado el 50% de las reservas de comidas o cenas de navidad que se habían contratado. Clemens afirmó que estas anulaciones representan un drama para el sector, que tenía la esperanza de que estas celebraciones navideñas recuperaran el nivel de ingresos.

Los dos representantes de Pimem afirmaron que esta obligación de solicitar el pasaporte covid perjudica mucho al sector y cuestionaron, además, que sean medidas sanitarias que eviten los contagios. En este sentido, criticaron que no se haya realizado en Baleares ningún estudio científico que demuestre cuál es el nivel de contagios dentro de los restaurantes. Sin embargo, señalaron que la patronal nacional sí ha realizado un informe, que detalla que el cierre, o las restricciones impuestas al sector, no han repercutido en la curva de contagios en ninguna de las comunidades autónomas donde se han aplicado estas medidas sanitarias.

Eugenia Cusí afirmó que no tiene sentido que mientras que un restaurador no puede exigir a un empleado a que se vacune, se le obliga a solicitar el certificado de vacunación al cliente, así como su documentación. Afirmó que no es legal que se les oblige a solicitar esta información privada al cliente, sobre todo cuando se trata de datos médicos privados.

Los restauradores se mostraron muy críticos, no solo con el Govern al imponer al sector estas medidas restrictivas, sino también a los jueces que las han apoyado. Afirman que desde el punto de vista legal estas restricciones son más que discutible, porque afectan a derechos fundamentales.

Los dos representantes de la patronal se mostraron muy pesimistas sobre el futuro del sector, que además de las restricciones, también tiene que asumir el aumento del coste de la energía y la escasez de productos. Una situación que, según Cusí, ha motivado que algún restaurador se ha visto ante la difícil situación de pagar el recibo de la luz, o abonar la nómina de su empleado. Si la situación económica no cambia los restauradores anunciaron que los menús diarios que se sirven en los restaurantes de Mallorca van a subir en breve un 30% para que los empresarios no pierdan dinero.