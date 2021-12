El líder de los díscolos de El Pi: «El presidente Tolo Gili es un puñetero mentiroso»

«Nadie ha dicho que vaya a irse, ni de hacer un partido nuevo. Es mentira», sostiene Toni Roldán. «Lo está diciendo Tolo Gili porque es un puñetero mentiroso y Xisca Mora exactamente igual», afirma el miembro de la ejecutiva de El PI sobre sus colegas. «Está mintiendo sobre los compañeros del Consell, no han tocado ni un euro», dice acusando directamente al presidente de la formación y vencedor.

En el partido regionalista se respiran cuchillos y el ambiente interno se ha enrarecido más tras la publicación de este diario del documento que Roldán califica de «papelucho», la hoja de ruta en la que se proyecta la salida del partido para crear otro, en marzo de 2022. Un caso de «transfuguismo», en palabras de Josep Melià, su portavoz en el Parlament. Entretanto, el presidente de El Pi-Eivissa carga contra los dirigentes del partido, defiende que los ‘antimelianistas’ mantienen reuniones, «como lo hacíamos antes, lo que no significa que se esté planteando una secesión: «Mañana no sé qué puede ocurrir», pero por el momento «nadie quiere irse de El Pi», asegura. «Lo que hicimos —continúa— es denunciar unas presuntas irregularidades en el congreso y a partir de ahí se ha montado este cacao y luego lo que se hizo en el Consell de Mallorca, que querían imponer algunas personas a los dos consellers».

«Mi nombre no tiene por qué salir en un papel que ni siquiera tiene ni membrete, ni firma ni nada. Es un papelucho, no un documento, que alguien ha sustraído de un ordenador privado», reconoce su existencia Roldán. Acto seguido, asegura, airado, que él no tiene «ni idea de ese documento. Nosotros (los que estamos en Eivissa) no tenemos nada que ver», y sostiene que no sabe «quién lo ha hecho».

El perdedor del congreso de septiembre insiste en que «nadie ha dicho que vaya a irse, ni de hacer un partido nuevo. Es mentira». Y continúa apuntando directamente al presidente de su partido y la destituida portavoz de El Pi. «Lo está diciendo Tolo Gili porque es un puñetero mentiroso y Xisca Mora exactamente igual. Está mintiendo sobre los compañeros del Consell, no han tocado ni un euro», defiende sobre la acusación de Gili de que los rupturistas estén utilizando recursos del partido para «intereses personales».

Sobre si el conseller Pere Soler ha participado en las reuniones, dice que «una cosa son reuniones y otra cosa una papel diciendo que nos vamos. Pere Soler ni ha participado ni ha dicho que se va, ni ha propuesto que se haga otro partido. Eso es mentira», insiste.

Ante la pregunta de quién está detrás de la secesión de El Pi, Toni Roldán, asegura no tener «ni idea» y sobre si respalda la escisión que se plantea, persevera que está al margen: «No he participado y quien haya hecho el documento que se haga responsable».

Por otro lado, el nuevo conseller insular Pere Soler ha convocado para el lunes, en la sede de El Pi, una rueda de prensa para «responder a las últimas noticias referentes» a su «personalidad».