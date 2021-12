El presidente de El Pi, sobre los disidentes: «Pueden irse si quieren»

«Con lo que hemos sabido estos días ha quedado claro que nuestra intuición era cierta». Así de directo habla el presidente de El Pi, Tolo Gili, después de enterarse de la estrategia de los perdedores del congreso para romper la formación. Este jueves el portavoz del partido en el Parlament, Josep Melià, ya avisó de que se trata de un caso de «transfuguismo», un análisis que también comparte Gili: «Estamos hablando de utilizar los recursos del partido para intereses personales. Están actuando manera totalmente ilegítima».

Una de las quejas del actual presidente es que «El Pi no se merece todo lo que le están haciendo», y explica que no se esperaba este movimiento por parte de los ‘antimelianistas’. Aún así, confiesa que se podía intuir porque «ya se habían negado a tener reuniones, no querían hablar y actuaban de forma autónoma». Estos movimientos parecían vislumbrar una estrategia paralela a la oficial del partido, algo que ha quedado patente tras la publicación de la hoja de ruta. «No sabíamos si querían romper el partido para hacerse con el poder o crear un nuevo proyecto. Con lo que hemos sabido estos días ha quedado claro que era una realidad y que nuestra intuición era cierta», espeta.

La solución a la problemática actual, dice, tiene que ser «contundente» porque «no han conseguido estar en el Consell por ser Pere Soler o Bel Febrer, sino por el apoyo y el trabajo de la gente de El Pi». Por ello, defiende la legitimidad de no estar de acuerdo con la dirección del partido, pero avisa que «tienen que respetar las decisiones».

«Yo soy el presidente de las personas que me votaron y de las que no. Igual que sucede con la ejecutiva. Hay que recordar que Pere Soler fue uno de los que redactaron los estatutos, así que conoce perfectamente cuál es la situación. Por esto no entiendo el porqué de esta decisión», añade.

Gili afirma que «no me preocupa tanto la posible escisión del partido sino tener a gente dentro trabajando en contra del partido». De esta forma, recuerda a todos los descontentos que «pueden salir si quieren». Asimismo, reivindica que montar un partido es «totalmente legítimo», pero denuncia que esto se haga desde dentro y con los recursos comunes.

Para mostrar la robustez del actual proyecto, argumenta que más del 80% de los cargos electos del último congreso «están con nosotros» y expone que se están equivocando con la lectura de la situación: «El Pi en ningún caso va a desaparecer. Podemos ser menos, pero también tendremos más espacio para crecer».

La salida de este sector, adelanta, podría suponer incluso un beneficio para el partido porque permitiría tener «más consenso y unidad»: «La gente que no lo tenga claro tiene que irse y dejarnos trabajar a los que sí».

Sobre la situación en el Consell, no tiene dudas: «No podemos tener a dos personas que hagan propuestas al margen de las líneas ideológicas y estratégicas del partido. Quedarnos con uno o con tres consellers es secundario».

Por su parte, Pere soler negó ayer «rotundamente» estar utilizando dinero del Consell de Mallorca para crear un nuevo partido, e invitó a su compañera de escaño Xisca Mora «que demuestre estas afirmaciones». «Es totalmente falso. Ni Bel Febrer ni yo hemos utilizado, ni utilizaríamos nunca, los recursos de la institución a la que nos debemos». Sobre el plan desvelado por este diario por los rupturistas, para fundar otro partido en marzo, su cara visible afirma: «Ni yo ni Bel éramos conocedores de la información que se muesta».