Un juzgado de Palma ya aplica la ley que obliga a Aena a rebajar alquileres

Un juzgado de Palma se ha convertido en el primero que aplica la ley aprobada el pasado septiembre en el Congreso que obliga a Aena a rebajar los alquileres de los locales comerciales ajustándolos a la caída del tráfico de pasajeros. Además, el juez ignora la cuestión de inconstitucionalidad a la norma que el gestor aeroportuario está solicitando en cada uno de los procedimientos que tiene abiertos con sus inquilinos.

La sentencia la dictó el juez Orestes Muñoz Villena el pasado 19 de noviembre en la demanda presentada por Crystal Travel Retail, pyme española que tiene arrendado un local comercial y dos máquinas destinadas a la actividad de venta de artículos de electrónica y multimedia en Son Sant Joan, además de que opera en otros aeropuertos de la red de Aena.

Si bien ya otro juzgado de Palma había fallado también que el gestor aeroportuario debía adecuar las rentas a la caída real del tráfico, esta es la primera ocasión en la que el juez declara que el contrato, que data de 2014, «queda automáticamente modificado por efecto de la Ley 13/21 de 1 de octubre», según reza la sentencia, ante la que cabe recurso de apelación.

El juez estima parcialmente la demanda de Crystal, que ha contado con la dirección letrada de ETL Global ADD, y considera que no caben más medidas, como pretendía la empresa, entre ellas que se prolongara el contrato.

Como destacan fuentes de Crystal, lo relevante para los inquilinos enfrentados con Aena por los alquileres es que se menciona directamente la ley en la que se introdujo, por iniciativa de Coalición Canaria, una enmienda que dispuso que la renta mínima anual garantizada entre el 15 de marzo y el 20 de junio de 2020 queda suprimida y a partir del 21 de junio del año pasado se reduce en proporción directa al menor volumen de pasajeros donde se ubique el local respecto al que existió en ese mismo aeropuerto en 2019. La rebaja se aplicará también en años posteriores hasta que se vuelva a alcanzar el volumen de pasajeros de antes de la pandemia.

Asimismo, a pesar de que Aena en la vista previa planteó al juez si quería solicitar ante el TC una cuestión de inconstitucionalidad, este hace caso omiso y falla en contra del ente.

En este sentido, como indicaron a este diario fuentes de Aena, el gestor está tramitando la devolución de las facturas rectificadas con las rentas a la baja a los operadores con los que no tiene proceso judicial. En cambio entiende que no cabe compensar a los arrendatarios con los que litiga, mientras defiende sus derechos ante los tribunales y por ello plantea la propuesta de inconstitucionalidad de la norma. Desde Crystal se considera «discriminación premeditada» ese proceder de la empresa que preside Maurici Lucena de devolver importes a unos operadores y a otros no.

El contrato que el gestor debe rectificar a la baja es de un local y dos máquinas de artículos electrónicos

Las mismas fuentes de la empresa recuerdan que el juez Muñoz, con este mismo contrato del aeropuerto de Palma, «tumbó» las medidas cautelares que pidió aplicar la pyme para impedir a Aena ejecutar los avales. Sin embargo, posteriormente, el pasado 7 de octubre, la Audiencia Provincial de Palma, las aceptó.

Cabe recordar que el juzgado de primera instancia número 5 de Palma, antes de la aprobación de la rebaja de alquileres por ley, también falló a favor de la empresa familiar Zea Retail, que alquilaba un local en Son Sant Joan, para que se modificara el contrato.

Perjuicio

Aunque poco a poco la ley se vaya poniendo del lado de los inquilinos que decidieron hacer frente al gigante Aena, ante la caída drástica de sus beneficios con el impacto de la crisis sanitaria en el tráfico aéreo, siguen saliendo perjudicados frene al gestor aeroportuario.

Aena le ha ejecutado a Crystal Travel Retail avales, en el conjunto de los aeropuertos en los que opera en España, por valor de «varios millones». Y «como no nos los devuelve» y tampoco ha hecho llegar a la empresa las facturas de las rentas rectificadas a la baja «consta que no estamos al corriente de pago», lo que imposibilita que la pyme pueda presentarse a los nuevos concursos que está convocando la empresa semipública en su red de aeropuertos.