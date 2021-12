Introducen el test de antígenos para agilizar los controles escolares

La conselleria de Salud ha decidido introducir la prueba de antígenos en las escuelas de Balears para acelerar la detección del coronavirus y reabrirá las unidades de Kid Covid debido al aumento de casos de covid-19 entre la población escolar.

Fuentes del Servei de Salut explicaron que el próximo miércoles, cuando está previsto que comience la vacunación de los menores de 5 a 11 años, se habilitarán líneas Kid Covid en Son Dureta en las que habrá también pediatras y los menores no solo saldrán con su prueba diagnóstica sino también con asesoramiento o prescripción facultativa.

La consellera de Salud, Patricia Gómez, afirmó que «las escuelas son seguras: se demostró en las primeras olas y lo son también en estos momentos».

Pese a estas declaraciones, los datos recogidos hasta el pasado viernes 3 de diciembre en los centros educativos de Balears por Educovid (unidad específica de Salud destinada a seguir los casos al ámbito educativo) muestran que el número de contagios en este ámbito siguen alza.

En la semana citada se han notificado 23 positivos entre el profesorado de las Illes Balears, lo que supone el 0,11% del profesorado de Balears pero que superan los 20 notificados la semana anterior.

Del total de alumnado de las Balears, alrededor de 213.000 personas si se suma la comunidad universitaria y los estudiantes mayores de 12 años de los que entre un 70% y un 80% ya estarían vacunados, según reveló el conseller de Educación Martí March, que compareció junto a Gómez, en el periodo aludido se han notificado 421 estudiantes con PCR positiva, frente a los 236 la semana anterior lo que supondría un aumento porcentual del 78,3%.

Lejos de preocuparse por este aumento, los dos consellers repitieron machaconamente que esta cifra de casos positivos entre el alumnado tan solo suponía el 0,19% del total

De los 421 contagios, 365 se diagnosticaron en Mallorca (212 la semana anterior), 22 en Menorca (3 la semana anterior), 33 en Eivissa (21 la semana anterior) y 1 en Formentera (0 la semana anterior). Todos los números crecen.

1.987 alumnos en cuarentena

La semana pasada había 111 grupos en cuarentena (88 la anterior) de los que 89 estaban en Mallorca, 5 en Menorca, 16 en Eivissa y 1 en Formentera. Y en total había 66 centros educativos (58 la semana anterior) afectados. En números más claros, la comunidad educativa tenía a 1.987 menores en cuarentena frente a los 1.713 de la semana anterior.

Sobre la modificación del protocolo para hacerlo más ágil, Gómez señaló que en educación infantil y especial los niños, que no llevan mascarilla al ser muy pequeños, harán siempre cuarentena en casa ante la aparición de un caso positivo en el aula. Además, estos pequeños se harán una prueba a partir de las 48 horas porque cuanto más tarde se haga, es más fácil que positivicen. Hasta ahora se hacían dos.

En educación primaria, donde los estudiantes deben llevar siempre mascarilla, una clase no hará cuarentena si solo se registra un caso, pero deberán hacerse dos pruebas diagnósticas: una a las 48 horas y otra al final, a partir del día número siete. La primera prueba será de antígenos. Pero si aparece un segundo caso, sí se obligará a observar la cuarenta. En secundaria y formación profesional todo sigue igual.

Un festival de contagios es "exagerado"

Poca autocrítica por parte de los dos consellers que ayer comparecieron para informar de cambios en los protocolos diseñados para atajar los contagios covid en las escuelas con el objeto de que fueran más ágiles y más uniformes en todas las islas de este archipiélago.

Así, cuando al conseller de Educación se le preguntó por el «festival de contagios» en el ámbito de su competencia, March calificó esa apreciación de «exagerada».

Las escuelas son un espacio seguro, «los espacios más seguros que hay en la sociedad», remachó atribuyendo la mayor presencia del coronavirus en las escuelas a que las medidas de seguridad se han flexibilizado con el paso del tiempo y que si fuera de los centros escolares se actuará como dentro de ellos no estaríamos en la actual situación epidemiológica.

Ni una referencia a que quizá no se habrían adoptado las medidas pertinentes para impedir que el virus medrara entre la población aún no vacunada, la infantil, toda vez que el 82% de los ciudadanos mayores de 12 años ya están inmunizados y que el objetivo del SARS-CoV-2 no es otro que perpetuarse y sobrevivir, no acabar con el huésped que le acoge. Ni tampoco a las peticiones sindicales al inicio de este curso de que se rebajaran las ratios en las aulas, se mantuvieran las distancias y se barajara mantener la semipresencialidad.

Por su parte, la consellera Gómez no dio razón de por qué Educovid, el recurso montado para resolver las dudas del personal docente, no contestaba a las insistentes llamadas de un colectivo que se ha sentido, lo quieran admitir o no, abandonado.