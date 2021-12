Los rupturistas de El Pi: «El 31 de marzo de 2022, presentación del proyecto»

Los rupturistas de El Pi llevan tiempo con el guion preparado para la fuga. Los autollamados Aire fresc, perdedores del último congreso del partido regionalista, han diseñado en secreto su hoja de ruta con los principales pasos a dar. Diario de Mallorca ha accedido al documento, que indica la «temporización» para presentar el nuevo partido que proyectan fundar, una vez abandonen las actuales siglas. El calendario arranca en noviembre de este año, cuando se produjeron las primeras maniobras -los antimelianistas destituyeron a la portavoz en el Consell de Mallorca, Xisca Mora-, y fija el «31 de marzo de 2022» como fecha de «presentación del proyecto». A partir de entonces, se dan un plazo de seis meses -de «abril a septiembre»- para «la adhesión» de los cargos y militantes que quieran sumarse al cisma.

El documento interno de los disidentes incluye el listado de cargos y militantes de El Pi que van a repartirse los puestos de dirección del futuro partido, «la permanente», la denominan. La nueva cúpula estará dividida en dos grupos. En el primero, de «estrategia», estará el candidato perdedor del congreso, el ibicenco Toni Roldán, y el nuevo conseller y portavoz de El Pi en el Consell, Pere Soler. Otros nombres son la exalcaldesa de Manacor Cati Riera, o el líder de los jóvenes, Sebastià Salas, junto a Xisca Campins, Onofre Garcia y José Cantallops. En «organización» figuran la consellera insular Bel Febrer, el teniente de alcalde de Inca Gori Ferrà, la exsenadora Joana Xamena, Paquita Ribas, Maria José Bonnín o Tomàs Amer.

«Si no somos muchos...»

Los posibles tránsfugas de El Pi en un futuro próximo también han dispuesto el nuevo «organigrama y los estatutos del partido», recalcando que «es muy importante la simplificación, no es necesario tener una estructura dividida por islas, como mínimo de momento. Si no somos muchos no vale la pena duplicar cargos y complicar el trabajo», sostienen.

La nueva ejecutiva, a nivel balear, estará formada por un presidente, dos vicepresidentes, un secretario general y cuatro vocalías por islas. «Esta estructura única nos ayudará a tener menos reuniones y trabajo administrativo», destaca la propuesta redactada. «El número de personas y la ponderación de los miembros será equilibrado», señalan.

La hoja de ruta interna de los rupturistas de El Pi

