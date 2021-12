La covid-19 crece en las escuelas de Mallorca por falta de recursos y órdenes contradictorias

La sexta ola covid ha vuelto a pillar con el paso cambiado a nuestras autoridades sanitarias. Ahora que las nuevas variantes más contagiosas del SARS-CoV-2 se están cebando con las escuelas, Educovid, el recurso montado para abordar los problemas que causara la covid-19 en ese ámbito, no contesta. Padres han denunciado a este diario que sus insistentes llamadas no se han visto coronadas por el éxito, como si al otro lado de la línea no hubiera nadie.

Cristina Conti, portavoz y vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) de Mallorca, subraya que las principales quejas que les han llegado obedecen a la tardanza en realizar PCR a los niños que son contactos estrechos de un positivo y deben permanecer por tanto diez días confinados en sus domicilios.

«Puede pasar que a tu hijo le manden a casa un martes al detectarse un positivo en su clase y la PCR para comprobar si se ha contagiado no se la hagan hasta una semana después. Y mientras tanto debe estar confinado y tú con él. No puedes mandarle con sus abuelos por precaución, no vaya a ser que les contagie. Te has de quedar con él y pedir días libres en tu trabajo, porque este no es un motivo de baja laboral», revela la portavoz una de las casuísticas habituales en estos días que traen por el camino de la amargura a unos padres que, recuerda, mayoritariamente ya han agotado sus días de vacaciones.

Y esta circunstancia ocurre con todos los niños menores de 5 años que, al no estar obligados a llevar mascarilla y es muy difícil que cumplan las distancias sociales, son confinados todos ellos en caso de detectarse un positivo en su clase.

Diferentes y no consecuentes

«Hay respuestas dispares a preguntas idénticas formuladas a Infocovid y hace no tanto cuando llamabas para pedir una PCR te la hacían en menos de 24/48 horas y ahora has de esperar mucho más, no sé si porque se han desmantelado los puntos de vacunación o si porque los centros de salud están desbordados. Ofrecen además protocolos diferentes y no consecuentes», lamenta la portavoz de FAPA Mallorca.

Joana Maria Mas, presidenta de la asociación de directores de Infantil y Primaria, confirma que en Educovid no responden a sus llamadas y que si bien antes se enteraban de un positivo en sus aulas porque este dispositivo educativo se lo comunicaba a la dirección de la escuela tras recibir la información del centro de salud, «ahora nos enteramos porque son las familias las que nos lo dicen», diferencia.

«Están desbordados», concluye Joana Maria Mas, «la respuesta es muy diferente en función del centro educativo, la isla... En Menorca parece que tienen mejor controlada la situación mientras que aquí en Mallorca parece que no hay un protocolo unificado. En un centro pueden decidir confinar a toda la clase por un caso positivo y en otro solo al entorno más cercano a ese contagio», denuncia la portavoz de los directores.

Joan Ramon Xamena es el presidente de los directores de Secundaria y ya de comienzo matiza que entre su alumnado, con edades comprendidas entre los 12 y 16 años, la incidencia del coronavirus es menor ya que buena parte de él está vacunado.

«Seguimos las instrucciones que nos marca Educovid pero las principales quejas nos llegan por la disparidad de los protocolos. Existe desorientación porque, ante casos idénticos, te ofrecen soluciones diferentes. A unos se les exige PCR de salida del confinamiento y a otros no. Se le puede pedir a un alumno que ha sido negativo en la prueba inicial y no hacerlo (pedirle PCR negativa para dejar de estar cuarentenado) con el que sí había dado positivo al comienzo. También se ha permitido a contactos estrechos de positivos seguir viniendo a clase si estaban vacunados. Se está generando mucha incertidumbre y nosotros vamos un poco locos», admite para concluir Xamena.