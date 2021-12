La consellera de Salud, Patricia Gómez, ha defendido en el Pleno del Parlament la obligación de pedir el certificado covid o una prueba negativa para entrar en los interiores con más de 50 personas: "Mejora la seguridad de las personas y queremos proteger estos ámbitos al máximo". Gómez ha asegurado que el 95% de las personas vacunadas "no tiene síntomas graves" y transmiten el virus la mitad que los no vacunados.

El diputado de Vox, Sergio Rodríguez, ha denunciado que el pasaporte covid "no es efectivo" y ha expresado que al Govern "no le avala ni los datos". En este sentido, también ha aprovechado su intervención para ha declarar que la vacuna "no es la panacea".

La consellera ha afirmado que tanto los ciudadanos como los empresarios "ven más seguridad económica y social" con la decisión de pedir el certificado y ha lamentado que Vox utilice argumentos "para ganar un puñado de votos de los negacionistas".