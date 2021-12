Josep Maria Fiol: «Después de diez años hace falta que haya otro decano»

¿Cuál ha sido la razón que le ha llevado a presentar esta candidatura por sorpresa?

Me presento porque unos compañeros me convencieron de que encabezara una candidatura alternativa. Ha sido una decisión de último momento, hasta el extremo de que no he tenido tiempo para formar un equipo, pero cuento con el respaldo de muchos colegiados.

¿En qué se basará su proyecto para representar a los abogados?

Los abogados de Balears tenemos muchos problemas y a veces no nos sentimos representados. Como abogado del turno de oficio sufro los problemas que representa este servicio y yo abogo por mejorarlo. No se pueden aceptar las cuotas que se están cobrando por defender a los que no se pueden pagar un abogado particular.

Ha denunciado que en la profesión de abogado en Balears existe mucha precariedad.

Es que es así. Hay abogados que solo viven de los ingresos del turno de oficio, que nunca cobran de forma puntual. Con lo poco que ganan apenas les alcanza para llegar a final de mes, después de pagar todos los gastos que deben soportar.

Si sale elegido se ha comprometido a no abandonar el turno de oficio.

Seguiré ejerciendo el turno de oficio porque entiendo que el decano de los abogados debe conocer de cerca los problemas que sufrimos los colegiados.

¿Qué le parece que el voto solo pueda ser presencial en la sede principal o a través de un correo certificado?

Me parece un sistema de voto anticuado. No es aceptable que el colegiado no pueda votar telemáticamente y tenga que desplazarse a la sede. Tampoco puede votar en las otras oficinas que tiene el Colegio en Inca o Manacor, ni tampoco desde Menorca o Eivissa.

¿Cómo es su relación con su oponente en las urnas?

Tengo una relación muy cordial. Me ha parecido un buen decano, pero después de diez años en el cargo es necesario que llegue otra persona con nuevas ideas.

Muchos colegiados han denunciado que el Colegio no les defiende cuando tienen un enfrentamiento con un juez.

Son situaciones muy frecuentes. A veces los jueces menosprecian a los abogados y en estos casos el Colegio ha de ser contundente en la defensa del colegiado.

Siendo usted el primer abogado menorquín que se presenta a decano, ¿cuáles son sus propuestas para las islas menores?

El Colegio ha de estar presente en todos los territorios judiciales de las islas. No es aceptable, por señalar un ejemplo, que en Ciutadella no exista sede colegial. El abogado, si quiere reunirse con su cliente, ha de hacerlo en un bar cuando debería haber una oficina acondicionada.

¿Cómo gestionaría la deontología profesional?

Es otro de los grandes problemas. Se ha de actuar contra los abogados que maniobran por la espalda para quitarle un caso a un compañero y ya actúan sin tener la venia. Hay que ser muy riguroso contra los que no respetan las normas deontológicas.

¿Tiene esperanzas de salir elegido?

Me ha sorprendido el número de compañeros que me han mostrado su apoyo. Pero soy consciente de que represento la candidatura minoritaria.