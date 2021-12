Sin fechas para la comparecencia de Jaume Far antes de que abandone Anticorrupción

El pasado miércoles, la mesa del Parlament aprobaba la comparecencia del todavía director de la Oficina de Lucha Contra la Corrupción, Jaume Far, para que explicara los motivos de su dimisión y si recibió presiones para abandonar el cargo. Lo que ocurre es que antes de enero, fecha en que el propio Far anunció que dejaba el cargo, no hay comisiones instituciones en el Parlament para acoger la comparecencia. Todas las comisiones previstas están ocupadas para debatir los presupuestos.

El PP, partido que ha solicitado la comparecencia del director de Anticorrupción, ha pedido a la presidencia del Parlament que habilite una fecha para convocar una comisión institucional extraordinaria donde puede dar sus explicaciones Far. Los populares temen que el Pacto intente colocar la comparecencia después de Navidad y Año Nuevo. Por estas fechas, Far ya habrá dejado su puesto, no estará bajo el control del Parlament y puede declinar comparecer en la Cámara Autonómica. Los enfrentamientos con el Govern acaban con la dimisión de Jaume Far de director de la Oficina Anticorrupción El PP quiere que Far explique si los enfrentamientos con el Govern, por sus investigaciones sobre los cargos vacunados o el conflicto con la Sindicatura de Comptes, han provocado su marcha. De hecho, Far dejó entrever que en un puesto como el suyo se recibían presiones.