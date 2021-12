Ezequiel Horrach, Presidente de los empresarios del transporte de mercancías en Baleares-FEBT, que agrupa a unos 800 empresarios con más de 10.000 vehículos de reparto en las islas, señaló este jueves que dicha patronal secundará los paros empresariales convocados en todo el Estado para los días 20, 21 y 22 de diciembre, si bien someterá a consulta de todos los socios si deciden finalmente sumarse o no a dichos paros, que son voluntarios.

No obstante, para paliar los efectos de la protesta en unas fechas de mucho consumo, se han comprometido a repartir las mercancías perecederas. «No queremos que las islas queden desabastecidas, ese no es el objetivo de la protesta. No queremos que las consecuencias de los paros afecten exclusivamente al consumidor final porque, al fin y al cabo, todos somos consumidores», explicó el presidente de la patronal de Transporte.

Asimismo, aunque la decisión ya está tomada por la junta de la FEBT, Horrach subrayó que quiere conocer la opinión de todos sus asociados, que puedan expresar sus preocupaciones.

Según el máximo responsable de la patronal del transporte de mercancías de Balears integrada en la FEBT, las reivindicaciones del sector son las siguientes en todo el Estado: Tarificación de las infraestructuras (Euroviñeta) de pago de peajes del sector; modificación de la Ley del Contrato de Transporte; revisión de precios; prohibición de tareas de carga y descarga por los conductores; modificación de la normativa de masas y dimensiones sin el consenso del sector; medidas inspectoras a las falsas cooperativas y empresas buzón; Plan de movilidad y de transición energética; armonización fiscal, sistema de módulos y estimación directa; áreas de descanso en Centro de Transportes; ayudas al abandono del sector; mantenimiento del gasóleo profesional; y, por último, fortalecer el sector, dándole sostenibilidad económica y medioambiental.

Horrach reclamó, para concluir, que se regule la formación de nuevos chóferes ya que las islas ya notan el déficit de estos profesionales.