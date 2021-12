El Govern garantiza un año de trabajo a jóvenes investigadores con un programa pionero

Un total de 151 jóvenes graduados serán contratados durante un año para trabajar en el mundo de la investigación. Se trata de un programa pionero en España que este viernes el Ejecutivo autonómico presentó en sociedad en el Campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y que está financiado con los fondos europeos Next Generation, aunque no es el único. También se ponen en marcha los proyectos SOIB Joves Qualificats y SOIB Orientació Plus para fomentar el empleo entre los jóvenes.

Según los cálculos del Govern, los tres programas -que cuentan con un presupuesto total de dieciocho millones de euros- entrarán en funcionamiento a mediados del próximo año y se beneficiarán 1.375 personas. Una clara declaración de intenciones que, en palabras de la presidenta del Ejecutivo balear, Francina Armengol, ratifica que los “jóvenes son una prioridad” para el Pacto, y lo demuestran “con hechos”. Armengol recordó que este colectivo ha sido uno de los más golpeados por la crisis derivada de la pandemia de la covid-19: «Muchos jóvenes han acabado de estudiar y no tienen una salida profesional, han enganchado una crisis detrás de otra o tienen problemas de emancipación». Por ello, incidió, proyectos como estos les dan el empujón que les hace falta para adentrarse en el mundo laboral. En este sentido, la presidenta del Govern aseveró que el escenario ha cambiado tras el coronavirus y hay que ver “qué modelo económico y social queremos”. Para ella, la respuesta está clara: “Un modelo más diversificado, apostando por la innovación, la investigación en salud y la transición energética», además de «dignificar la investigación» tal y como se merece. En la misma línea se pronunció el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, quien se encargó de explicar de manera más exhaustiva en qué consiste cada proyecto, que se incluirán en el Plan de Empleo de Calidad 2022-2025. Según Negueruela, estos fondos europeos contribuirán al cambio de modelo económico que necesita el archipiélago balear. SOIB RECERCA Se trata de un programa pionero en España que tiene como objetivo fomentar la contratación de jóvenes graduados que quieran trabajar en el mundo de la investigación en diferentes ámbitos científicos (sanidad, transición ecológica, economía verde, digitalización de servicios e ingeniería de datos, así como proyectos dirigidos a áreas sociales, culturales y artísticas). En total, habrá 151 beneficiarios que trabajarán durante un año en investigación. El proyecto, que cuenta con un presupuesto que ronda los 4,77 millones de euros, se dirige especialmente a la UIB, además de organismos y empresas dedicadas a la investigación. Se estima que los contratos podrían ponerse en marcha en septiembre. SOIB JOVES QUALIFICATS Es un programa que, en palabras del conseller Negueruela, en su día ya tuvo una gran acogida y ahora se vuelve a lanzar. De hecho, ha sido una iniciativa que se ha incorporado al catálogo nacional “recogiendo la experiencia de Balears”. Se trata de una convocatoria de subvenciones para entidades del sector público instrumental para que contraten durante un año a jóvenes de entre 16 y 29 años que han acabado su etapa formativa superior. El objetivo, señaló el conseller de Trabajo, es que este colectivo pueda adquirir experiencia con un primer contrato laboral. Dentro de esta convocatoria (que cuenta con una partida de 7,2 millones de euros) se incluyen jóvenes con un grado universitario, ciclos de formación profesional o certificado de profesionalidad. En total, está previsto que 225 personas se beneficien y según las estimaciones del Govern, podría estar operativo a partir de julio. SOIB ORIENTACIÓ PLUS Por último, el Ejecutivo autonómico destina una partida de casi seis millones de euros para colectivos vulnerables. En este caso, las subvenciones se destinan a compañías locales, tercer sector y entidades sin ánimo de lucro para diseñar o implementar itinerarios personalizados de orientación y acompañamiento laboral. El programa cuenta con dos líneas: una para jóvenes menores de 30 años y otra para mayores de 30 años, en ambos casos desempleados de larga duración. Está previsto que el itinerario dure ocho meses y llegue a 999 personas (a partir de junio). Cabe destacar que antes de la presentación del Plan Jóvenes Next Generation, la presidenta del Govern visitó los laboratorios de Inmunología y Microbiología, y de Biología Molecular en el edificio de los Servicios Científico-Técnicos e Institutos Universitarios de Investigación de la UIB. Durante el recorrido estuvo acompañada por el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela; la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago; el conseller de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, Miquel Company, y el rector de la UIB, Jaume Carot, entre otras autoridades.