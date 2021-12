Los diputados y los miembros del Govern de Balears se quedan sin privilegios ante la Justicia

El Congreso de los Diputados ha aprobado esta tarde, por 322 votos a favor, ningún voto en contra y las ocho abstenciones del Partido Nacionalista Vasco (PNV), la reforma del Estatuto de Autonomía de Balears para eliminar los aforamientos. Esta iniciativa, impulsada por el Parlament de Balears en junio de 2018, significa que los diputados y los miembros del Govern se quedan sin privilegios ante la Justicia.

Hasta el momento, el Estatut contemplaba el aforamiento para los diputados y consellers del Ejecutivo autonómico. Ello significaba que en el caso de ser encausados judicialmente tenían el privilegio de responder ante el Tribunal Superior de Justicia en lugar de los juzgados ordinarios. Mediante la modificación del Estatut aprobada hoy por el Congreso estos aforamientos que otorgaban los privilegios judiciales a los políticos isleños desaparecen. Ha tenido que ser el Congreso quien acuerde esta medida, ya que el Estatut es una ley orgánica de rango constitucional.

El diputado del PSIB-PSOE, Pere Joan Pons, ha recordado que esta iniciativa de eliminar los aforamientos "no ha caído del cielo y es la reacción a unos tiempos oscuros de la corrupción en Balears en que la sociedad dijo basta". Pons, dirigiéndose a la presidenta del PP de Balears y diputada, Marga Prohens, le ha recordado que "esta reacción también han llevado a una nueva mayoría en las islas y por ello, señora Prohens, usted lleva seis años en la oposición en las islas". Pons aprovechó la ocasión para arremeter contra Vox, recordando a la diputada del partido de ultraderecha, Patricia De las Heras, que el líder de su partido en Balears, en alusión a Jorge Campos, "lleva años de chiringuito en chiringuito público viviendo de esto".

Prohens, ha aprovechado su intervención sobre los aforamientos en para reclamar el Régimen Fiscal, la mejora de la financiación autonómica para las islas o el aumento de la indemnización por residencia para garantizar una insularidad digna para los funcionarios del Estado en el archipiélago. “No son demandas del Partido Popular, son demandas que cuentan con el consenso social y político. Como la presidenta Francina Armengol calla ante Pedro Sánchez, vengo yo hoy aquí a exponérselo, a defender los intereses de los ciudadanos de Balears”, ha señalado Prohens. La presidenta popular, que ha pedido el apoyo a la reforma del Estatut para la supresión de los aforamientos “por lealtad al consenso en Baleares”, ha aprovechado para reclamar el apoyo de todos los grupos políticos del Congreso a “otros consensos” de las islas. Finalmente Prohens ha defendido “la necesidad de un sistema de financiación que no castigue a Balears, que también tenga en cuenta la España que se llena y que respete nuestra autonomía fiscal”. “Una autonomía fiscal que desde el Partido Popular vamos a defender para bajar los impuestos ahí donde gobernemos”, ha apostillado.

Antònia Jover, diputada por Balears de Unidas Podemos ha explicado en la tribuna que "hoy damos un gran paso para dignificar las instituciones de Baleares". La diputada podemita ha recordado que "somos la comunidad autónoma con mayor número de imputados por corrupción por habitante, por culpa del Partido Popular. Si no se roba, no hace falta aforamientos ni inviolabilidad". "La modificación del Estatuto de Balears establece que sea la jurisdicción ordinaria la que decida sobre la inculpación, el procesamiento, la prisión y el juicio de los políticos, y no un tribunal especial como hasta ahora", ha recordado. Jover ha explicado además que "en Baleares se ha coreado una verdad como un templo durante mucho tiempo, y es que no había pan para tanto chorizo. La corrupción ha sido una realidad en las islas debido a la red de corrupción del Partido Popular y sus presidentes autonómicos, que tanto daño han hecho a nuestra comunidad".

El diputado de Ciudadanos, Miguel Ángel Gutiérrez, ha emplazado al resto de grupos de la Cámara Baja a poner en marcha una iniciativa como la del Parlament de Balears para eliminar también los privilegios de los aforamientos a diputados nacionales, senadores y miembros del Gobierno de España.