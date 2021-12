El conseller de Movilidad e Infraestructuras, Iván Sevillano, ha explicado que el Consell no se plantea terminar el segundo cinturón de Palma porque el presupuesto es insuficiente. Admite que no existen los recursos necesarios hasta que no llegue el convenio de carreteras, que no incluye ninguna partida para Baleares en los presupuestos de 2022. Sevillano afirma que "seguimos tratando de convencer" al Gobierno para que firmen el acuerdo y lleguen estos recursos: "Se trata de una cuestión de justicia". Desde Podemos ya se han mostrado en desacuerdo con algunas de las decisiones del Consell.

Los recursos propios de la conselleria, explica, son "limitados" y no pueden hacer frente a estas propuestas porque "sería utilizar casi todo el presupuesto que tenemos". Este año se destinarán 44 millones de euros a «la mejora de la red secundaria de carreteras con proyectos de proximidad» y que el presupuesto del Departamento de Movilidad e Infraestructuras para 2022 será de 95,1 millones. Por tanto, las obras supondrían una inversión de la mitad del presupuesto de la conselleria en un único proyecto, algo que Sevillano cataloga de "inviable". Además, el Consell ya dejó claro que quieren "dejar de lado los megaproyectos con gran coste en consumo territorial y daños para el medio ambiente". Esta ha sido una de las denuncias más reiteradas por parte del PP en los últimos meses. El presidente de los populares en Mallorca, Llorenç Galmés, volvió a reclamar hace dos semanas que se ejecute el tramo 1 que va del Coll de'n Rebassa a la autopista de Manacor porque "es la única forma de resolver los atascos y las deficiencias que presenta la red viaria de Mallorca".