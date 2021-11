El conseller de Modelo Económico y portavoz del Govern, Iago Negueruela, salió ayer al paso de forma contundente de las alegaciones presentadas por los hoteleros. La Asociación Hotelera de Mallorca ha alegado contra los presupuestos del Ejecutivo por destinar la recaudación de la ecotasa de 2021 al fondo para combatir la covid-19 y Negueruela les recordó ayer que «esta iniciativa estaba pactada con las organizaciones empresariales, como es el caso de CAEB, a la cual pertenece la Asociación Hotelera».

Los empresarios turísticos calificaron en su escrito de alegaciones que destinar en 2022 los 140 millones de recaudación del impuesto a hacer frente a la covid era «abusivo y se había desvirtuado su uso». Estos términos encontraron ayer la rápida réplica del conseller Negueruela en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern: «Estos fondos se destinarán a nuestro sistema sanitario, el mismo que nos ha permitido ser un destino seguro y los turistas han venido a Balears. Mientras otras comunidades autónomas, como es el caso de Andalucía, está despidiendo sanitarios, Balears no lo hace y ello nos ha convertido en el destino turístico de España más seguro a nivel internacional», aseveró el también conseller de Turismo del Govern.

El portavoz del Govern les envió varios mensajes directos a la línea de flotación de los hoteleros al manifestar que «precisamente si somos un destino seguro es porque hemos destinado más recursos que nunca a la sanidad con el objetivo de priorizar la actividad económica».

El hombre fuerte del Ejecutivo apuntó que el comunicado que emitieron ayer los hoteleros matizaba el tono de sus alegaciones iniciales. En cualquier caso, Negueruela también quiso recordarles a los empresarios turísticos que se ha destinado mucho dinero a habilitar hoteles puente en las islas para albergar a sus clientes con covid-19 y ello es «otra forma que favorece a que seamos un destino turístico seguro y puedan venir turistas».

855 millones todos gastados

Por otra parte, Negueruela también aprovechó su contestación a los hoteleros recordando que Balears, junto a Canarias, son «las únicas comunidades que han repartido a las empresas en su totalidad los fondos covid del Estado, que en el caso de las islas son 855 millones de euros». En este sentido, el conseller de Modelo Económico, Trabajo y Turismo puso de ejemplo comunidades como la de Andalucía, que han tenido que devolver parte de estos fondos al Estado al no haber podido cumplir el plazo de repartir las ayudas para salvar las empresas de su comunidad.

La FEHM acusa al Consoltat de falta de transparencia con el ITS

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) vuelve a cargar contra el Govern por su «escasa transparencia» en lo relativo al impuesto de turismo sostenible (ITS) y exige que se mantenga en funcionamiento la Comisión que en teoría lo supervisa y no se reunirá hasta 2023. En sus alegaciones al proyecto de ley de los presupuestos generales de la Comunidad pide que se elimine la tasa porque resta competitividad y se ha desvirtuado el fin para el que se creó. La patronal insiste en que la situación actual es distinta a la del año pasado. Y en caso de que no se derogue el ITS, se reclama que se adapten los módulos en su liquidación al régimen de estimación objetiva según las ocupaciones reales, como en 2020.