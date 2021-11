En contra | Xavier Ginesta: «El Mallorca es la cabeza de puente del management USA»

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Qué quiere hacer Robert Sarver con el Mallorca?»

He venido a la isla para entenderlo, y mi hipótesis es que el Mallorca es la cabeza de puente para la llegada del ‘management’ americano, una decisión de rentabilidad y no geopolítica.

Los europeos van a ver el partido, los americanos van a comer pizza.

Es el punto de partida de la disneyització de la que hablo. La cultura del espectáculo busca una maximización de beneficios que nunca fue prioritaria para los clubes.

En España no funcionan ni las animadoras.

Porque el fútbol es diferente desde el punto de vista emocional. El resultado nos afecta como personas, en Estados Unidos no es tan importante. Allá van al pabellón buscando entretenimiento.

Un jugador de la NBA cuesta más que un club de LaLiga.

Sarver renueva por noventa millones a un astro de los Suns y se gasta treinta en el Mallorca. Los clubes europeos pueden ser marcas globales, pero generan volúmenes de negocio muy pequeños

Los espectadores jóvenes no soportan partidos de noventa minutos.

Hoy se consumen dos o tres productos diferentes a la vez, o el mismo en tres pantallas. Los seguidores de la NBA son veinte años más jóvenes que los de la Liga, de 35 a 55.

Su Barça por ejemplo es más que un club.

Soy del Barça y es más que un club. A diferencia de Estados Unidos, en Europa los clubes representan ideas y es imposible separar política y deporte. El que lo pretenda, miente.

Por eso la afición del Manchester United estuvo a punto de echar a los Glazer estadounidenses.

Crearon un club alternativo y todo, The United of Manchester. En Mallorca no ha ocurrido, propietarios foráneos como Asensio y Sarver han dado mayor estabilidad que los dueños mallorquines

Aguardo el momento en que la Generalitat rescate al Barça.

No pasará, difícilmente veremos una aportación económica que yo no entendería. El Barça ha de ser capaz de generar ingresos para salvarse. Tampoco se aceptaría que se ayudara a unos, y se olvidara al Espanyol o al Girona.

Kohlberg me recordó que ningún deporte norteamericano admite el empate final.

Es una de las grandes diferencias pero, como el elemento competitivo no es el principal, la diferencia está en que las ligas USA son cerradas y las europeas, abiertas. Por eso las americanas mantienen el equilibrio competitivo.

¿Por qué no escribió ‘L’arabització del futbol’?

A la hora de invertir, para Catar o Arabia Saudí es decisivo el elemento de posicionamiento geopolítico. Pretenden blanquear regímenes con carencias democráticas a través del fútbol.

Nadie ha hecho tanto daño a la infancia como Walt Disney.

No es cierto. Se le acusa de edulcoramiento, cuando es un ejemplo de adaptación a los cambios sociales. La séptima empresa del mundo tras las tecnológicas.

En la galaxia Disney, el zafio Sarver tiene los días contados.

Hay que ver qué pasa y concederle el beneficio de la duda. El escándalo tiene más eco en Estados Unidos que en España, aunque el efecto reputacional de un castigo tendría una transposición europea.

Nuestro Disney se llamó Gil y Gil.

No haría esta comparación, Gil y Gil encarnó tópicos negativos españoles, quizás todos ellos. Es una atracción de feria respecto a Disney.

¿Vivimos la ‘disneyització’ de la política?

Hay una futbolización de la política, los parlamentos se parecen a un estadio cuando el árbitro pita penalti. Bob Iger de Disney decía que «una empresa no puede crecer sin gente de talento», y los políticos buscan escuderos.

¿Florentino es más intocable que el Rey?

Son dos de los más intocables del país. Deberían ser muy tocables, el Rey antes incluso que Florentino y mira que soy del Barça.

Se acaba de demostrar que Messi cobraba demasiado.

Al contrario, generaba mucho más de lo que cobraba, la situación complicada del Barça no se debe al jugador sino a la gestión de Bartomeu. ¿Cuánto vale un gol de Messi?