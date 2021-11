Más de 500 personas, según las últimas cifras facilitadas por la Policía Local, han recorrido esta tarde las calles de Palma para alzar su voz contra la violencia machista, en una manifestación del 25-M, convocada por el Moviment Feminista de Mallorca, que ha empezado a las 19.00 horas en la plaza del Mercat de Palma, ha pasado por la Rambla, Vía Alemania, las Avingudes, y ha en la plaza de España bajo una lluvia fina, donde se ha leído el manifiesto.

En el arranque de la marcha, Cecil Parra ha avanzado que este año el manifiesto de la convocatoria está dedicado al testimonio de las mujeres que han sido víctimas de la violencia machista. Y ha declarado: "Las mujeres estamos ya hartas de esta lacra, de las agresiones que sufrimos, violaciones, asesinatos, agresiones sexuales y violencias de todo tipo", ha aseverado, a la vez que se ha quejado de que "no haya una apuesta valiente, firme y valiente y dotada en recursos para erradicar la violencia machista".

Entre los lemas feministas coreados que se podían leer en las pancartas destacaban "Aturem el terrorisme masclista", "No som víctimes, som la revolta" o "No hi som totes, faltes les assassinades".