Sobre las 11 de esta mañana se ha caído repentinamente el sistema informático de Atención Primaria (ESIAP) de tal manera que los médicos de cabecera no podían acceder a los datos de los pacientes que se encontraban en esos momentos en sus consultas.

Fuentes del Servei de Salut han señalado que desconocían la causa de la avería pero que todo apuntaba que obedecía a la cantidad de agua caída en los últimos días. Sus servicios técnicos están trabajando en la avería y confiaban solucionarla a la mayor brevedad posible.

Las fuertes lluvias también han sido las responsables de la caída de los servidores de Salud Pública ya que, al parecer, había entrado agua en algún punto sensible de los mismos. La avería se ha prolongado durante aproximadamente una hora lo que ha hecho temer que no pudieran ofrecerse hoy los datos de los nuevos contagios del día. No obstante, finalmente se ha podido solucionar el problema y las cifras oficiales se ofrecerán con normalidad, han asegurado fuentes de ese departamento.