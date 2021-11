Tras los 70 litros por metro cuadrado recogidos ayer, la DANA invernal sigue muy activa, manteniendo la inestabilidad en el tiempo en Mallorca durante toda la jornada del miércoles. La Aemet mantiene el aviso amarillo por lluvias intensas, acompañadas de tormenta y ocasionalmente de vientos fuertes en el Norte y el Levante de la isla, donde las precipitaciones pueden alcanzar intensidades de 20 litros por metro cuadrado a la hora.

La borrasca asociada al episodio de gota fría no es especialmente profunda, ni destacable por sus impactos directos, señaló ayer la Agencia Estatal de Meteorología, por esa razón no ha sido nombrada, como la anterior borrasca Blas. No obstante, añade, el temporal que azota Mallorca destaca sobre todo por la brusquedad del cambio de tiempo, que lleva a la isla del otoño a los valores del frío invernal, por la entrada de aire polar de latitudes altas en el entorno de Baleares.

El pronóstico del miércoles en Mallorca estará dominado por el cielo nuboso con chubascos y tormentas que en Mallorca pueden ser ocasionalmente fuertes e ir acompañados de granizo pequeño, tendiendo a amainar a partir del mediodía.

Se espera, además, una bajada muy significativa de las temperaturas, alcanzándose las mínimas al final del día y con la cota de nieve bajando a partir de la tarde hasta los 1.200 metros, todavía muy elevadas para que se produzcan las primeras nieve de la temporada en la Serra de Tramuntana. Los vientos soplarán del oeste y del suroeste con rachas que pueden ser de cierta importancia en la costa.

La carretera de Campos a la Colònia de Sant Jordi continúa cerrada por inundación de la vía. En Sant Llorenç, cuyo torrente ayer se desbordo, sin provocar daños personales, puede volver a llover de forma importante durante el día de hoy.

En Palma cayeron ayer 70 litros por metro cuadrado; en es Capdellà, en Calvià, 57,2; en Artà 50; en Banyalbufar, 45; en el aeropuerto de Palma, 43 litros, en Llucmajor 40 litros; y en Son Servera, 30.4. Los vientos del suroeste dejaron rachas de 65 kilómetros por hora en la Serra d'Alfàbia, en Bunyola; de 55 en Banyalbufar y de 53 en Capdepera.