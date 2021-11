El conseller de Educación, Martí March, ha asegurado este martes que "el Govern ha estado en todo momento del lado de la profesora" acosada en el IES Madina Mayurqa y ha lamentado que ella "no tenga esa percepción del trabajo realizado" desde el departamento.

El máximo responsable de Educación ha condenado los hechos y los ha calificado de "completamente desagradables", a la vez que ha asegurado que "nadie tendría que sufrir" una situación así.

Así ha respondido el conseller a la pregunta de la diputada Margalida Durán del PP, que ha cuestionado en el Parlament balear que la actuación del Govern en este caso haya sido la "adecuada".

March ha insistido en que la actuación del Ejecutivo balear fue apropiada: "Hemos hecho un protocolo de acoso y tenemos un Servicio de Prevención que forma parte de la Conselleria", ha alegado. No obstante, la víctima de acoso reveló ayer que desde esta área no pudieron hacer más que pedirle disculpas por no haber actuado en su caso.

El titular ha recordado que en el caso de acoso sexual en la Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears, el Govern decidió despedir a los dos profesores acusados de "conductas inapropiadas" por parte de 56 alumnos.

Con todo, March ha garantizado que "tanto Inspección Educativa, como el Servicio de Prevención, como la Dirección General de Personal Docente, la conselleria de Educación y el IBDona han defendido a esta mujer". De hecho, ha asegurado que se abrió un expediente disciplinario que suspendió de empleo y sueldo al condenado por acoso, y que eso "es lo que realmente hizo que abandonara el centro".

También ha explicado que el Ejecutivo balear hizo llegar este caso a la Fiscalía, y el Govern aprobó personarse en esta cuestión. Sin embargo, según March, la víctima rechazó el soporte de la Abogacía de la Comunidad Autónoma para apoyarse en su abogado personal: "Ella tiene todo el derecho y respetamos su decisión", ha aclarado el conseller. Igualmente, March ha confirmado que, cuando la sentencia sea firme, al acusado se le volverá a abrir un expediente.

Por su parte, Durán ha acusado al Govern de "autoproclamarse feminista" y, después, "dar la espalda" a las víctimas de violencia de género: "¿De qué ha servido la Ley de Igualdad aprobada en esta Cámara, ya que ustedes no la aplican?", se ha preguntado la diputada.