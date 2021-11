Las intensas lluvias que han caído en la comarca de Manacor han provocado esta mañana el desbordamiento del torrente de sa Blanquera, ubicado entre esta localidad y Sant Llorenç. La difícil situación meteorológica ha alarmado a los vecinos, sobre todo cuando la carretera por la que se cruza este torrente ha quedado inundada de agua y ha dificultado la circulación.

Por fortuna, la intensidad de la lluvia ha descendido y gracias a ello el cauce del torrente no ha subido de altura. Así, algunos vehículos, como todoterrenos o furgonetas, han podido cruzar el puente para dirigirse hacia la localidad de Sant Llorenç. El resto de vehículo ha tenido muchas más dificultades para atravesar la carretera.

Uno de los vecinos ha manifestado esta mañana que “esperemos que esto no vaya a más”. Recordó las fuertes precipitaciones sufridas en la zona durante la semana pasada, que ha provocado que la tierra ya no tiene capacidad para absorber más agua. “Ahora, por poco que llueva, el torrente se desborda”. Los vecinos de Sant Llorenç esperan que en las próximas horas la situación meteorológica mejore y no sea tan complicado circular por las carreteras.