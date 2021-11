Catalina Cladera, presidenta del Consell de Mallorca, se ha mostrado hoy partidaria de aplicar medidas restrictivas para evitar contagios de coronavirus durante las fiestas de Navidad, "especialmente en actos multitudinarios nos conviene aplicar medidas preventivas".

De esta forma se ha expresado Cladera en el acto de relevo de la alcaldía de Sant Llorenç. En este mismo relevo del primer edil de Sant Llorenç también ha estado presente la presidenta del Govern, Francina Armengol, que se ha mostrado prudente sobre la posibilidad de pedir el pasaporte covid para entrar en bares, restaurante o actos de ocio. Armengol ha apuntado al respecto, después de recordar que no tuvieron el apoyo de los tribunales, que "estamos trabajando y haciendo todo lo posible para estimular la vacunación".

La presidenta de Mallorca fue la que habló de forma más clara, pese a que recordó que tomar las medidas restrictivas para evitar contagios de la covid-19 corresponde al Govern y al Gobierno de España: "Debemos apelar a la responsabilidad de los ciudadanos en estas fiestas de Navidad. Todos tenemos ganas de fiesta, de ferias y de vivir una Navidad normal, pero debemos hacerlo con prudencia", ha señalado Catalina Cladera. Al plantearle la posibilidad de medidas restrictivas, la presidenta Cladera fue cuando explicó que "al no existir una ley estatal que regule y apare la aplicación de restricciones se debe pedir el aval de los tribunales de justicia, de todas formas creo que nos convendría tomar algunas medidas preventivas sobre todo en espacios multitudinarios".

Francina Armengol, al plantearla la posibilidad de que el Govern pidiera el pasaporte covid para entrar en lugares públicos, ha querido recordar que Balears ha sido de las primeras comunidades en solicitarlo y "no tuvimos el apoyo del TSJB ni del Tribunal Supremo, pese a ello fuimos los primeros en aplicarlo para acceder a las discotecas, ocio nocturno y en las residencias de mayores". La presidenta del Govern añadió al respecto: "Pensamos que debemos hacer todo lo posible para estimular a la gente que todavía no se ha vacunado, ya que ello protege individual y colectivamente y aprovecho para hacer un llamamiento a la vacunación". Al hilo del pasaporte Covid, Francina Armengol indicó que "lo hemos pedido, pese a que no tuvimos el apoyo de los tribunales, seguiremos trabajando en la línea de intentar normalizar la vida de las personas y, sin lugar a dudas, la vacuna es la mejor forma de hacerlo y está comprobado de forma científica".