Ciudadanos de Balears celebra este fin de semana su Convención Autonómica con el objetivo de movilizar al partido ante los retos electorales que se avecinan de aquí a 2023. La coordinadora y portavoz de los naranjas en Balears, Patricia Guasp, ha sido la encargada de abril la convención que ha contado en la jornada de hoy con la participación de Begoña Villacís, vicealcaldesa del ayuntamiento de Madrid y una de las figuras más potentes de Ciudadanos a nivel nacional. La política madrileña ha explicado su experiencia en la gestión del ayuntamiento de la capital de España y ha recordado que "En Ciudadanos somos el único partido que no nos dejamos comprar", en alusiones a los pactos del PP y PSOE sobre el Tribunal Constitucional que ha calificado de "reparto obsceno". En este sentido, Villacís ha asegurado también que Ciudadanos "somos un partido liberal imprescindible en España para no tener que depender de los polos".

Patricia Guasp ha destacado de la vicealcaldesa de Madrid que "ha demostrado que se pueden bajar impuestos y seguir invirtiendo en políticas sociales y de igualdad". Sobre pactos con Vox, Begona Villacís ha indicado que hemos sido capaces de pactar con partidos de izquierdas para impulsar medidas ecologistas y con Vox para poner en marcha políticas liberales y lo demuestra que en los presupuestos de Madrid acordados con Vox no se ha tocado ni un euro en políticas de igualdad ni tampoco sobre el colectivo LGTBI".

La líder de Ciudadanos en Balears, Patricia Guasp, ha asegurado que "somos un partido incómodo para el bipartidismo, ya que sin nosotros no hay partido liberal". La diputada naranja ha esbozado las líneas maestras de la formación en las islas: "Frente a partidos como PSOE y PP, que solo representan la alternancia bipartidista de siempre, Cs es la alternativa que se mantiene centrada en presentar propuestas sensatas, moderadas y liberales, en dar respuesta a los problemas de la sociedad balear y en ser el motor del desarrollo económico y social de las islas”. Guasp, ha hecho también hincapié en que “no podemos ceder más espacios a los nacionalismos y los populismos, que es lo que siempre ha hecho el bipartidismo”.

Patricia Guasp ha asegurado que “Cs es un partido liberal y no tiene nada que ver con el PP, que es un partido conservador, ni con el PSOE, que en teoría es socialdemócrata pero se ha ido más hacia la izquierda, y por tanto no podemos confluir en listas electorales con ellos". De esta forma salía al paso de los movimientos que existen en el partido ante una posible confluencia electoral con el PP. Guasp lo calificó de "ciencia ficción", pese a que destacados miembros de los naranjas no lo descartan en estos momentos y en Valencia y Cataluña se están planteando presentarse con una única lista.

Entre los asistentes a la convención de hoy estuvo presente el líder de Ciudadanos en Valencia, Fernando Giner, quién negó "la existencia de los paísos catalans"; el presidente del Grupo Parlamentario en el Parlament de Cataluña, Carlos Carrizosa, y el eurodiputado y expresidente del Govern José Ramón Bauzá. Mañana será el turno del vicesecretario general y portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal.