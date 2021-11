Tolo Gomila, presidente de Fevitur: "Escarrer tiene edificios de uso hotelero y residencial"

El segmento del alquiler turístico también ha llegado a echar chispas en su convivencia con el modelo hotelero tradicional. Grandes empresarios del ramo en más de una ocasión han cuestionado el negocio de las viviendas turísticas, entre ellos Gabriel Escarrer. Y al consejero delegado de Meliá mencionó directamente ayer Tolo Gomila, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), señalando que Escarrer también tiene «unos cuantos edificios mixtos» con uso hotelero y uso residencial.

Gomila protagonizó el III Foro Illeslex Abogados, que se celebró en el GPRO Valparaíso, en Palma. El mallorquín, que además de liderar Fevitur es el fundador y consejero delegado de Gomila Group Investment, abordó en su exposición la complementariedad del turismo vacacional con el hotelero. En este sentido, el empresario hizo un paralelismo con lo que supuso la irrupción de las aerolíneas de bajo coste para la aviación, recordando que las compañías de bandera denostaban la irrupción, por ejemplo, de easyJet y una vez visto su éxito replicaron en sus grupos el modelo low cost.

Tolo Gomila mencionó cómo grandes compañías como Marriott, con su propia comercializadora, Hyat o ya en Europa Accor, el mediático hotelero Kiko Sarasola con Be Mate, Hotusa o la mallorquina Bahía Príncipe (Grupo Piñero) han ido invirtiendo en el negocio vacacional. Así las cosas el presidente de Fevitur dijo que «a veces cuando oigo hablar a Gabriel Escarrer, pues oye, no me hables de no poder mezclar edificios residenciales con turísticos porque tú tienes unos cuantos que son mixtos». El vicepresidente y consejero delegado de Meliá en más de una ocasión ha señalado al desorden del alquiler vacacional, su efecto en la llegada de grandes flujos de turistas y la necesidad de controlarlo y regularlo más.

«Monstruo» Airbnb

Gomila hizo un detallado repaso del alquiler vacacional en España y el «tsunami caos regulatorio» por el que ha ido transitando la actividad, recordando que su primera ley data de 1954 y es balear, porque «las casas vacacionales existen desde hace mucho». «Yo solo defiende la oferta legal», subrayó y apuntó en su exposición a la irrupción en España entre 2004-2005 del «monstruo» estadounidense Airbnb y cómo se vio afectada la convivencia en los edificios plurifamiliares.

Cuando Gomila decidió invertir en vivienda vacacional, «la situación era caótica desde el punto de vista normativo». Una vez fundada Fevitur, «mi primera decisión fue echar a Airbnb de la federación porque no puedo estar sentado con alguien que no respeta la ley». «Lo hacía entonces» y lo sigue haciendo, aseveró sobre la plataforma digital que comercializa viviendas sin licencia turística.

En España, sostiene Gomila, los grandes tenedores y fondos buitre «no representan más del 3 %» del parque inmobiliario y «el inventario» es «de todo menos turístico». Por otro lado, celebró que el INE haya iniciado con una métrica que faltaba en ese segmento, que cifra en unas 236.000 las viviendas turísticas, y el auge sobre todo entre las familias (el 76 % de los clientes) de un alojamiento que ya representa el 36 % del total.

Junto con Gomila estuvieron los socios fundadores de Illeslex, Guillermo Dezcallar y Javier Blas y los dos anteriores protagonistas de estos foros, Aurelio Vázquez, de HIP de Blackstone, y Antoni Riera, de la Fundación Impulsa.

Vázquez apuntó a que el alquiler vacacional provocó «desequilibrios» en los destinos cuando se disparó y cuestionó su aportación económica en estos, con lo que Gomila dijo no estar de acuerdo por el gasto de estos clientes en restaurantes, comercios, ocio y cultura.

También Gomila se refirió al TSJB y su anulación de la prohibición del alquiler turístico de pisos en Palma, tildando de «chapuza integral» el informe técnico de Cort.