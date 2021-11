Pampliega: "En Afganistán un perro vale más que una mujer"

Antonio Pampliega es periodista y ha desarrollado casi toda su carrera profesional como corresponsal de guerra. Ha vivido de cerca los últimos enfrentamientos armados que se han producido en países como Afganistán, Irak o Siria. E incluso estuvo diez meses secuestrados por Al Qaeda en Siria, un periodo que pretende olvidar y en el que incluso se planteó en varias ocasiones que, si le asesinaban, era mejor recibir un disparo a que te corten la cabeza. Por fortuna, toda esta desagradables vivencias han quedado atrás y ahora se dedica a escribir sus experiencias profesionales. Esta mañana ha importado una conferencia para los alumnos del Cesag, que ha presentado bajo el título de: “Afganistán, la vuelta al reino de las sombras. Periodistas como testigos incómodos”.

Pampliega se ha dirigido a un público compuesto en su mayoría por alumnos que ni siquiera habían nacido cuando se produjo el ataque a las Torres Gemelas, que en cierta forma se convirtió en la excusa para iniciar una guerra contra Afganistán. Sin embargo, el periodista recordó que este país lleva luchando desde hace casi 50 años y señaló el enfrentamiento que se mantuvo con el ejercito de la URSS en el año 1979. “Los rusos enviaron a 25.000 mil soldados para luchar en Afganistán. En ese momento el país lo dirigían los yihaidines. Era la época que Rusia y Estados Unidos estaban en plena Guerra Fría y las tropas afganas recibieron la ayuda militar de los norteamericanos para enfrentarse a las tropas soviéticas. “En ese momento se forma Al Qaeda y Bin Laden empieza a colaborar con la Cia para ir entregando armas a los afganos”.

El corresponsal de guerra detalló la crueldad de los grupos yihaidines y cómo destrozaron el país, y a la vez que torturaban a la población. “A las mujeres lactantes les cortaban los pechos y después lanzaban a los niños al río”.

Acompañado de fotografías que él hizo en su ocho visitas a Afganistán, el periodista fue relatando el momento en el que aparecen los talibanes y cómo fueron conquistando el poder en Afganistán. Los talibanes impusieron sus radicales ideas religiosas y sometieron a las mujeres a un duro régimen, quitándoles todos los derechos que tenían. “En Afganistán un perro vale más que una mujer”.

Gracias a los talibanes Afganistán se convirtió en un campo de entrenamiento para los talibanes y sus grupos terroristas. Se sembró el país de minas antipersonas. Las tropas aliadas consiguieron vencer a los talibanes y se les apartó del poder. Sin embargo, desde que los norteamericanos decidieron retirar sus tropas el pasado mes de agosto, a los talibanes les bastó pocos días para poder asumir el poder. Desde entonces, Antonio Pampliega utilizó todos los contactos que tenía en Afganistán para poder sacar del país a varias familias. Logró rescatar a 60 personas, que viven en España.

A pesar de la satisfacción personal por vivir de cerca los principales acontecimientos que están marcando la historia, el periodista se muestra desengañado por el mundo del periodismo y por las empresas que lo dirigen. “Me jugaba la vida y cobraba 35 euros por crónica, que repartía con el fotógrafo”.

Uno de los peores momentos de su vida profesional fue cuando, junto a otros dos compañeros, fue secuestrado por un grupo talibán en Siria. Estuvo 299 días, sin contacto exterior, viviendo en una pequeña habitación, donde cada día le maltrataban o le amenazaban con asesinarlo. A pesar de todo da gracias a que se trataba de un grupo talibán y no yihaidista, porque “ya no estaría aquí”. Esta mañana ha explicado a los alumnos de la universidad el episodio de mi libertad. “Me sacaron de la celda, me subieron a una furgoneta y me pusieron una capucha en la cabeza. Me llevaron a una zona de campo, donde me encontré con mis compañeros. Nos quitaron la capucha y simularon una ejecución. Después nos soltaron y nos dijeron que nos dirigiéramos hacia Turquía”.

Pampliega intentó explicar los intereses ocultos que se esconden detrás de cada guerra. “Siempre ha habido guerras en el mundo y continuarán habiendo guerras”, afirmó el afamado periodista.