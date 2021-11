«Hubo un rebote este verano, pero hay que cicatrizar las heridas»

¿Sus representados avalan su gestión al cien por cien?

Avalan la gestión de estos últimos años y, obviamente, del equipo que hemos conformado y de la junta directiva. En la última asamblea solicitaron esa continuidad y la verdad es que personalmente me hacía ilusión. Nunca imaginé la intensidad de lo que sería estar en la Federación Hotelera y situaciones como la quiebra de Thomas Cook y la pandemia. Ha habido sufrimiento por parte de las empresas y también por situaciones personales, pero es importante coger de nuevo este reto. Me hace ilusión. Hay que poner sobre todo mucha escucha activa por parte de las 23 asociaciones que la forman y de la interlocución con múltiples administraciones, instituciones y organismos.

¿Algún mal mayor puede interponerse en su próximo mandato tras todo lo ocurrido?

Tras la quiebra de Thomas Cook no imaginamos otra hecatombe y llegó la pandemia. Nos ha enseñado a no subestimar nada, tenemos que estar preparados y ser ágiles. Lo que pretendo es ser optimista y las tendencias que vemos son positivas, pero fíjese ahora, los cambios de estas últimas semanas con el aumento de los costes energéticos —¡es abrumadora la subida!— y la falta de suministros. Toda la situación actual lleva a que las empresas no se relajen.

¿Cómo se ve desde el sector la crisis de seguridad por la fuga de migrantes en el aeropuerto de Palma? ¿Se lo imagina en pleno agosto?

Yo no creo que lo tengamos que denominar crisis de seguridad. Sí que es un evento preocupante. Ha puesto en guardia todos los sistemas de seguridad de los aeropuertos a nivel nacional e internacional. Podría haber sucedido en cualquier aeropuerto. También nos hace falta pensar que tienen que estar mucho más vigilantes y escuchar las redes sociales. Si hubiera sucedido en otro momento de nuestra temporada, imagine las consecuencias que hubiera tenido.

¿Cree que pueda afectar a la marca Mallorca?

La seguridad es una de nuestras grandes fortalezas en Europa, junto con la sanidad.

Lo de alargar la temporada ¿se ha quedado para el discurso político del conseller Negueruela?

Creo que hay que contextualizar. Estamos en un año complicado, no sabíamos a principios de temporada cómo iba a evolucionar. Cuando estábamos hablando de alargar la temporada estábamos concretizando este año. En agosto o en julio no sabíamos qué iba a pasar el mes siguiente, tampoco en septiembre cómo iba a evolucionar octubre. Y estamos en noviembre todavía con planta abierta. Lo hemos hecho de la mano tanto de la Administración Pública como de los operadores turísticos. Ahora como en otros años la planificación de vuelos y la demanda determina la actividad turística. Sí hemos tenido un buen octubre, por esa alineación y colaboración de todos. Las campañas de comarketing [con las aerolíneas] se han alineado para afianzar la planificación de vuelos, sobre todo en octubre. Otras temporadas estábamos hablando de noviembre, diciembre, febrero... Este año era importante asegurar octubre.

El culebrón de los viajes del Imserso, con su retraso, tampoco ayuda este invierno.

Es una variable a tener en cuenta. Posiblemente haya un recurso y todavía se alargue más. Es importante para algunos de los establecimientos de las islas porque podrían abrir con semanas o meses de antelación a la temporada. Ahora no lo podemos aprovechar, pero vamos a ser proactivos y hacerlo en febrero. Todavía es una incógnita.

¿Cómo se ve el panorama tras la feria de Londres?

La tendencia es positiva, pero seguimos teniendo una vista a corto plazo. No podemos estar hablando de reservas para 2022 porque no se están produciendo. Lo que sí estamos viendo es un interés por parte de las compañías aéreas en planificar más vuelos por lo menos en temporada baja y que las búsquedas de nuestros principales mercados emisores están siendo más intensas que hace unos meses. Hay interés y demanda, pero no reservas.

¿Esta crisis está casi superada?

Todavía está aquí, la pandemia no ha desaparecido. Los cambios en indicadores covid en nuestros principales mercados avisan de que vamos a volver a encontrarnos en una nueva situación, a pesar de la vacunación, que nos ha dado muchas alas este verano; no va a ser suficiente para este nuevo reto. Ya hay países anunciando nuevas restricciones (no hablan de cuarentena), que el certificado de vacunación puede caducar... Volveremos a establecer nuevos criterios en coordinación con la UE, también teniendo en cuenta al Reino Unido, con la gestión sanitaria singular de su primer ministro. Creo que teniendo siempre el destino abierto estamos lanzando un mensaje.

¿Qué es lo que más temen de cara al verano? ¿El resurgir de los competidores?

Va a haber mucha más competencia, porque había destinos que estaban desaparecidos y nos posicionamos como el primer destino del Mediterráneo. Tenemos que trabajar muy bien la comunicación y las campañas de comarketing y sobre todo demostrar que el sector está transformándose. Empezamos hace unos años con los establecimientos y tiene que continuar con toda la cadena de valor turística. La comunicación sobre ese camino a la sostenibilidad que hemos emprendido tiene que llegar a los mercados e internamente a nuestra sociedad. No hay que relajarse. Hay países tomando decisiones valientes, están pensando incluso en confinar a los no vacunados. Estamos oyendo cómo pretenden aumentar la fiscalidad de las empresas y el desafío de la reforma laboral. Una cosa es haber tenido un rebote este verano y otra que la situación esté normalizada. Hay que cicatrizar las heridas. Hace unos meses ya contábamos que se habían perdido 4.500 empresas en Balears. El PIB turístico bajó más de un 37 %.

¿Están satisfechos con la gestión del conseller insular Andreu Serra? A la promoción sumará en enero la ordenación turística.

Cuando el Consell empezó a trabajar el plan estratégico de Mallorca siempre tuvo en cuenta la visión de todos los sectores y cuando llegó la pandemia pararon, revisaron e implementaron cambios. Me parece esencial. Es lo que hemos hecho todas las empresas y no todas las patas de la Administración Pública lo hicieron.

¿A qué Administración se refiere?

A la mayoría. Por la fiscalidad que hemos padecido por parte de los municipios hay muchas reclamaciones. No hicieron ningún cambio. Se seguía cobrando el canon de saneamiento, un atraco a mano armada con los hoteles cerrados. En las acciones de promoción se ha visto alineamiento y en el ordenamiento turístico tenemos que ver que también vaya acompañado de recursos. La burocratización está en toda la Administración, si la podemos simplificar redundará en mejores inversiones. No vemos mejoras. A ver si pueden aprovechar la llegada de los famosos fondos europeos, que por ahora seguimos con poca concreción y poca ambición.

¿Qué espera para la temporada 2022, confían que arranque en febrero?

Les gusta hablar mucho de temporadas..., pero es que el destino está abierto todo el año. Muchas zonas empiezan en febrero. Estos últimos años habíamos desestacionalizado, teníamos nueve meses. Trabajamos para afianzar febrero y que el mensaje cale en los mercados. Nos tiene que acompañar la meteorología.

¿En el debate de limitar los cruceros dónde se posicionan?

La gestión de los flujos turísticos es vital. Cuando empezaron a llegar no se hacía. Envían sus planificaciones con dos años de antelación y la Administración no estaba acostumbrada a trabajar con tanta antelación y se encontró después la problemática y que todos confluían en la catedral. Necesitamos una plataforma de inteligencia que controle todos los eventos que tenemos y mejorar el transporte público, los europeos en su casa están acostumbrados a él. El turista no quiere molestarle, sino conocer el destino, su cultura y su patrimonio. Y mezclar usos turísticos con residenciales es un problema, las viviendas turísticas no regladas no ayudaron nada.

¿Adónde deben ir los fondos europeos, más allá de a inversiones en las zonas maduras?

Las zonas maduras los necesitan. Con inversiones millonarias se ha demostrado su reposicionamiento. Nos faltaba la pata de la Administración. Cosas básicas como el saneamiento están dejadas de mano en todos los municipios. Tenemos que ser muy ambiciosos con proyectos transformadores, no de baldosa y farola. Había muchas prisas en presentar proyectos y hay que pasar de la cultura del abastecimiento a la del aprovechamiento. ¿Tenemos el conocimiento para gestionar los fondos europeos? No lo creo, hace falta prepararnos. ¿En qué momento van a llegar al tejido productivo? Es la preocupación esencial de todo el sector económico. Y llegamos tarde.

¿Veremos muchas ventas de activos hoteleros y concentraciones?

Cada año vemos. Algunas concentraciones son por propia estrategia de las empresas y otras debidas a este año y medio. La venta de un activo te da más aire, puedes seguir apostando por seguir creciendo o sobreviviendo en algunos casos. Si mejoramos la normativa para que siga habiendo reformas integrales, también en oferta complementaria, ahí sí veríamos cómo las inversiones se triplican. A día de hoy no se están haciendo.

Mallorca se escora hacia el turismo de lujo, ¿se está desatendiendo el turismo ‘low cost’?

El 62 % de las plazas hoteleras son de cuatro o cinco estrellas. Tenemos que aprovechar esa demanda, pero también hay clientes de calidad que van a otro tipo de alojamiento, como agroturismos. No podemos apostar únicamente por el turismo de lujo. Hay que buscar un equilibrio, con un turista más responsable que sea capaz de pagar algo más para ir a un establecimiento más sostenible, sea de dos, tres o cuatro estrellas.