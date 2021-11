Ingreso Mínimo Vital denegado: «Es una estafa, una mentira»

Emilio Blázquez tramitó la solicitud del Ingreso Mínimo Vital cuando se aprobó el año pasado. «No encontraba trabajo y se me había terminado el paro», relata.

La presentación de la documentación ya fue todo un via crucis para este jardinero valenciano que lleva 17 años viviendo en Mallorca. «Fui a casa de un amigo a hacerlo porque yo no sé ni encender un ordenador. Me pareció un sistema de tramitación complicadísimo, disuasorio, con una clave que te daban y con mucho papeleo», cuenta. «Esto del IMV es una estafa, una mentira, se lo han dado a muy poca gente y no ha mejorado nada la situación de los que no tenemos ingresos», denuncia.

A los dos meses le contestaron con una negativa. «No me lo han dado porque tengo una propiedad. Yo me enteré hace poco, precisamente fue recabando documentos para el IMV, de que mi padre puso el piso a mi nombre cuando falleció. Yo soy el mayor de mis hermanos y supongo que por tradición lo hicieron así, era algo que debía hacerse entonces».

De la casa familiar no puede sacar ningún rendimiento porque vive en ella su madre. «¿Qué quieren? ¿Que le cobre un alquiler? No lo voy a hacer. Soy su hijo. Al final lo que pasa es que te quedas indefenso ante la Administración», espeta.

Blázquez confiesa que ha tenido que recurrir en alguna ocasión a la familia para poder pagar su parte del alquiler. «Voy a cumplir 44 años y nunca lo había hecho antes».

Tras la denegación del IMV, este jardinero consiguió trabajar durante cuatro meses en un pueblo de la isla gracias a un programa del SOIB. «Voy echando currículums también. Pero si en 20 días esto no cambia, tendré que volver a pedirle dinero a mi madre».

En estos momentos vive con su pareja, «tengo una lista del dinero que le debo, y me siento mal». «Da gracias que no tengo hijos, aunque sí perros y gallinas, y hay que mantenerlos».