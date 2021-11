Fuga de migrantes en el aeropuerto de Palma: Air Arabia teme nuevas fugas de sus aviones y refuerza la vigilancia

En Air Arabia temen que la fuga masiva de migrantes en el aeropuerto de Palma se repita. La aerolínea ha reforzado la vigilancia en sus vuelos para prevenir nuevos intentos de fuga, especialmente en los trayectos entre Marruecos y Turquía, y modifica su protocolo en caso de emergencia médica para implicar a las autoridades del país al que se desvíen. Las investigaciones de la Policía Nacional avalan el miedo de la aerolínea, pues se han detectado mensajes de jóvenes marroquíes en las redes sociales que anuncian su intención de repetir la operación en «otro aeropuerto europeo».

Las nuevas directrices de la aerolínea, a las que ha tenido acceso este diario, han sido distribuidas a todas las tripulaciones. El documento establece una serie de medidas para «mitigar el riesgo de pasajeros que desembarquen ilegalmente del avión en cualquier aeropuerto». Air Arabia considera de alto riesgo la ruta entre Marruecos y Turquía, en la que se produjo la emergencia médica que provocó el aterrizaje en Palma. Por ello, estos vuelos cuentan ya con tripulación adicional para «parar cualquier tentativa de abandonar el avión sin autorización».

Además, la compañía aérea pretende implicar en la toma de decisiones a los países en los que deba tomar tierra ante estas urgencias sanitarias. Por un lado, establece que «la valoración de riesgo deberá incluir al país del aeropuerto» donde deba aterrizar, al que solicitará asistencia «tan pronto como se inicie el desvío y dar tiempo a las autoridades para coordinar la asistencia». Las directrices fijan también que la tripulación permanezca «extremadamente vigilante» desde el embarque ante el comportamiento de los pasajeros e informe al comandante de cualquier actitud sospechosa.

El temor de la compañía aérea a que lo ocurrido el pasado viernes en Son Sant Joan, cuando 25 pasajeros se fugaron tras una falsa emergencia médica, vuelva a producirse lo comparte la Policía Nacional. El atestado de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF) sobre la fuga masiva asegura que en las redes sociales se han anunciado ya acciones similares. En las pesquisas sobre el grupo de Facebook que habría servido como plataforma para coordinar la huida, los investigadores han encontrado mensajes de los líderes y de varios implicados en los que «manifiestan su intención de volver a realizar los mismos hechos en otro aeropuerto europeo», según refleja la Policía Nacional en el informe remitido a la jueza que investiga el caso. En algunos mensajes, alardean de haber conseguido su objetivo y anuncian que han logrado llegar a España.

Análisis de los móviles

La Policía Nacional continúa llevando a cabo diversas gestiones para aclarar completamente lo ocurrido en el aeropuerto de Palma. Entre ellas, la búsqueda de nuevas pruebas sobre la premeditación con la que actuaron los migrantes. Los investigadores están a la espera de analizar los teléfonos móviles intervenidos a los doce jóvenes que han sido detenidos hasta ahora con la esperanza de encontrar evidencias de que todo estaba perfectamente organizado.

Los abogados de estos sospechosos, en prisión provisional desde el pasado lunes por delitos de sedición, favorecimiento de la inmigración irregular y coacciones, sostienen que no existe tal plan y que los implicados no se conocían entre ellos, por lo que la huida no fue planificada con anterioridad. Los letrados consideran que el encarcelamiento de los doce acusados es «desproporcionado» y preparan ya recursos para reclamar su puesta en libertad.

Sobre algunos de los jóvenes encarcelados -todos marroquíes excepto un palestino y de entre 20 y 31 años- pesan acusaciones que acarrean hasta 21 años de prisión, aunque las pesquisas, como señala la jueza en su auto, están todavía en fase inicial.