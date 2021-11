El 'Vacubús', la unidad móvil de vacunación contra la covid, se traslada a Inca la próxima semana por el Dijous Bo después de haber inmunizado a unas 365 personas en Palma en un plazo de diez días.

El pasado 2 de noviembre, el autocar aparcó en la Plaza de España para vacunar sin cita a los viandantes que pasaran por el lugar y todavía no hubieran recibido la dosis. Ahora, la iniciativa, cuyos resultados Salud tilda de "muy positivos", se traslada a Inca desde el próximo martes hasta el jueves, aprovechando la celebración del Dijous Bo.

Así, el 'Vacubús' estará aparcado estos tres días en la Plaça de l'Orgue, desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde, aproximadamente. El funcionamiento será el mismo: cualquier interesado que pase por el lugar podrá vacunarse sin pedir cita previa, y saldrá del autocar con fecha y hora para que le administren la siguiente dosis.

La directora asistencial del Servei de Salut, Eugènia Carandell, ha explicado que su departamento está estudiando desplazar el autocar a Menorca e Ibiza si fuera necesario después de finiquitar su labor en el municipio de es Raiguer.

En todo caso, Carandell ha recordado la "importancia de la vacunación" en un momento en el que la incidencia de la covid en Baleares vuelve a aumentar y la tasa de positividad supera el 6%. Desde la Conselleria, asegura la directora asistencial, van "casi puerta por puerta buscando a personas que se quieran vacunar".

En este sentido, la directora general de Salud Pública, Maria Antònia Font, ha detallado que la incidencia, en comparación con otras olas de la pandemia, aumenta de manera "lenta y progresiva". En las últimas semanas, pese a que la situación sigue estabilizada, se ha registrado un incremento paulatino de los contagios.

"A pesar de todo, está claro que tenemos una buena cobertura vacunal", ha celebrado Font, que ha recordado que la labor de la inyección "no es evitar que el virus entre en contacto con una persona, sino que es activar el sistema inmunitario del paciente para combatirlo y que no se convierta en una enfermedad grave". El porcentaje de no vacunados ingresados en la UCI, ha concretado Font, es siete veces mayor al de los vacunados.

Sanitarios no vacunados

Preguntada por los cerca de 500 casos de sanitarios no vacunados, Carandell ha considerado que se ha de poner el foco en el 93 por ciento de los profesionales que sí que ha recibido la pauta completa.

Además, respecto a la posible tercera dosis de este colectivo, la directora asistencial ha precisado que Salud sigue "al pie de la letra la estrategia nacional" y ha reiterado que la prioridad son las personas con inmunidad más baja. "Los sanitarios tienen un buen estado inmunitario y son personas sanas", ha indicado.

En cuanto al progreso de la vacunación combinada de la covid y la gripe en Baleares, Carandell ha concretado que ya se ha inmunizado a 26.000 personas que pertenecen a la población diana, formada por un total de 115.000 ciudadanos. De todas formas, ha asegurado la responsable, prácticamente un 70% del colectivo ya está citado para inocularse las dosis, por lo que el balance es positivo: "Está yendo muy bien".