Destituyen al otorrino jefe de Son Espases por conflictos continuados con sus adjuntos

Pese a que en la carta la dirección dice haber realizado «múltiples intervenciones (...) destinadas a (...) facilitar, en lo posible, la recuperación del trabajo en equipo y sobre todo a aminorar las repercusiones organizativas y asistenciales», lamenta a continuación que «no solo no se han conseguido avances suficientes, sino que el problema está afectando a la práctica totalidad de los componentes del servicio en los profesional e incluso en lo personal».

Denuncias, quejas y demandas

En la misiva se revela que «se han ido recibiendo denuncias, quejas y demandas acusando de determinados comportamientos a miembros del equipo, en alguna de las cuales usted (el propio doctor Tomás) es el denunciante y en otras el denunciado».

Esta situación es la que habría llevado a Pomar a poner al frente del servicio a su directora médica «quien podrá delegar las diferentes responsabilidades y funciones en los miembros del equipo que considere por un periodo que se determinará en función de la evolución del servicio», detalla la gerencia en su escrito.

«El servicio estaba roto», sintetizó un otorrino que trabaja en otro hospital pero que era conocedor de una situación a la que pocos de estos especialistas eran ajenos y que no dudó en calificar a la cuestión que la ha desencadenado de «asunto sucio».

Otro médico de esta especialidad que sí trabaja en el servicio cuestionado de Son Espases prefirió mantener la imparcialidad en toda esta guerra fraticida que achacó a un choque de «egos» entre algunos de los diecinueve otorrinos que conforman este departamento del hospital de referencia.

«Es una cuestión de egos. Otras personas querían ocupar la jefatura que desempeñaba el doctor Tomás», comentó el médico de Son Espases, que dudó cómo va a solventar a partir del próximo martes esta difícil papeleta una directora médica que, recordó, es internista. «Y nosotros (el servicio de Otorrinolaringología, en adelante ORL) somos una especialidad médico quirúrgica con unas características muy especiales. Asistimos a pacientes de altísima complejidad y colaboramos asiduamente con el servicio de Neurocirugía», subrayó el adjunto del servicio dudando de que la doctora Sanclemente sea la persona idónea para reconducir esta situación.

«Seguramente no ha sido la mejor decisión. No se propone una solución al problema sino que se nos ofrece una alternativa que opino que será más caótica porque necesitamos a alguien que dirija el servicio con criterio», reclamó.

Trabajar sin problemas

«A mi me gustaría poder venir a trabajar y no tener que lidiar con problemas y conflictos personales. ¡Ya bastantes problemas nos surgen cada día en las consultas y los quirófanos! ¡Estoy deseando que acaben estos problemas que no conducen a nada!», continuó el otorrino, concluyendo que en la sanidad pública hay que respetar unas reglas y «seguir al que más sabe».

El doctor Manuel Tomás Barberán se ha especializado en cirugía del oído, implantes cocleares y del oído medio y en cirugía plástica facial. Saltó a la fama cuando fue designado entre los diez mejores especialistas médicos de este país por la II edición española de los premios Top Doctors Awards celebrada en 2015. Asimismo, es el jefe de servicio más antiguo de Son Espases ya que accedió a la jefatura a finales de los noventa, hace casi 24 años.

Aparte de la jefatura de Son Espases que ostentará hasta el martes, el doctor Tomás también conduce los servicios de ORL de la Palmaplanas y la Clínica Rotger y hasta hace poco también dirigía esta especialidad médica en la Juaneda pero el grupo sanitario privado Quirónsalud al que pertenecen las dos clínicas privadas mencionadas se hizo con la exclusividad de sus servicios.