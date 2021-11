El Govern admite retrasos en la Oficina Anticorrupción y aumenta su presupuesto

La saturación y retraso en la Oficina Anticorrupción es una realidad que el Govern ha tenido que admitir a cuenta de una pregunta formulada ayer por el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, derivada de una iniciativa ciudadana, en la que se alertaba de que las denuncias se estaban incrementando pero la oficina no podía hacer frente a la demanda por falta de medios.

Castells fue el encargado de recoger esta petición en la que se pone en conocimiento de los grupos parlamentarios la acumulación de denuncias que ha ido experimentando la Oficina Anticorrupción desde su creación. Los datos son claros: en 2018 se presentaron 14 denuncias; 50 en 2019; 76 en 2020 y 88 hasta septiembre de 2021. Un número cada vez más creciente que no ha ido acompañado de un aumento en los medios y recursos de la oficina. Esto ha provocado, en palabras de Castells, un «retraso gravísimo» con algunos casos preocupantes, porque existe una alerta que lleva más de un año y medio en espera. La oficina ya ha comunicado que no se puede tramitar por falta de recursos y, por tanto, seguirá en el cajón hasta nuevo aviso.

La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, confesó que son conscientes del retraso, pero explicó que es «lógico» que el conocimiento de la gente sobre esta institución sea cada vez mayor a causa de su relevancia. Esto ha provocado, dice Garrido, que las denuncias hayan ido en aumento. La consellera avanzó —luego sería confirmado por la presidenta del Govern, Francina Armengol— que la oficina contaría en 2022 con 400.000 euros más. Esto supondrá un cambio importante porque la entidad pasará de los 918.000 a los 1,3 millones de euros. «Con este dinero se dotará de cuatro plazas y se cubrirán gastos de acuerdo a lo solicitado por el señor Far», declaró Garrido en su turno de palabra.

Asimismo, la Oficina Anticorrupción contará con cuatro personas más, que a partir del 1 de enero se podrán incorporar al trabajo, para que así se pueda reducir el tiempo de respuesta a las distintas denuncias que se han ido presentando.

Castells celebró la noticia y catalogó la decisión de «acertada» a la vez que «sorprendente» porque las últimas informaciones apuntaban a que la decisión de Far estaría relacionada con la falta de presupuesto, algo que habría provocado «desavenencias» con el Govern. «Nosotros creemos, a diferencia de otros grupos, que la Oficina Anticorrupción es esencial porque Balears son tristemente famosas por el por temas de corrupción», añadió el menorquín. En tono sarcástico, hizo alusión a la intervención del PP en la que hablaban de que la oficina costaba 1 millón cada año, y respondió con una pregunta: «¿Qué coste ha tenido la corrupción para Balears y su reputación? Y no solo eso, sino también los bolsillos de los ciudadanos».

Independencia de Jaume Far

Desde su punto de vista, algunos grupos no han entendido el objetivo del organismo porque «hay quien dice que la oficina ha fracasado porque no ha destapado grandes casos de corrupción. Parece que olvidan que su finalidad no es destapar casos de corrupción, sino prevenirlos». En este caso, apostilla, la valoración de la oficina debería ser «diferente».

Tanto el Govern como Més per Menorca coinciden en la necesidad de «garantizar» su independencia porque es «esencial». Además, Castells argumentó que «nadie puede discutir la virtud de Jaume Far porque era un perfil claramente independiente». Con el nombramiento del nuevo director en un futuro próximo, el portavoz de Més per Menorca afirmó que solo aceptarán un perfil que, como Far, garantice esa independencia. Y concluyó en tono determinante: «Porque solo desde la independencia se puede luchar contra la corrupción».

En su contestación, Garrido repitió que la renuncia de Far no tiene «absolutamente nada que ver» con el presupuesto porque Hacienda ya había anunciado el aumento de recursos.

No obstante, la consellera dio la razón a Castells en que «Balears necesita una Oficina Anticorrupción «fuerte e independiente», para que pueda «trabajar y luchar contra aquello que nos encontramos en otras legislaturas»: «Incluso hay partidos que han pagado la sede de su partido gracias a la corrupción».